Quanto guadagna Tony Effe? Biografia e patrimonio del trapper in gara a Sanremo

Quanto guadagna Tony Effe? In tanti si saranno posti questa domanda visto che stiamo parlando di uno dei cantanti del momento, capace di far parlare di sé per la musica e - soprattutto - per il gossip e le polemiche che da tempo lo circondano.

Da tempo infatti Tony Effe sta calamitando le attenzioni mediatiche tra litigi con il poco amato collega Fedez - a suon di dissing -, nuovi e vecchi amori, testi considerati sessisti e, per ultima, la sua esclusione decisa dal Campidoglio dal concerto di Capodanno.

Adesso però tutte le attenzioni sono rivolte al Festival di Sanremo 2025, con il trapper romano che sarà uno dei 29 cantanti in gara al pari del suo “rivale” Fedez: di certo non ci annoieremo nella settimana sanremese.

In precedenza di Tony Effe si è parlato soprattutto in relazione al concerto di Capodanno di Roma, dove doveva essere il grande ospite insieme a Mahmood e Mara Sattei; il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha deciso però di escludere il rapper perché “è evidente che si sono urtate alcune sensibilità su valori fondamentali come la libertà delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza nei loro confronti”.

Per protestare contro l’esclusione del collega, Mahmood e Mara Sattei si sono rifiutati a loro volta di salire sul palco di Roma a Capodanno, creando un caso che è diventato anche politico.

Ma chi è Tony Effe? Diamo uno sguardo allora alla biografia, alla vita privata e al patrimonio del rapper, ormai autentica star della musica nostrana che sarà ora uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025.

Fantasanremo 2025, come funziona e consigli su chi prendere per sbancare

Quanto guadagna Tony Effe: il patrimonio

Tony Effe prima di darsi alla musica ha lavorato come attore nel cinema, ma ha trovato la sua dimensione quando nel 2014 è stato tra i fondatori del gruppo trap Dark Polo Gang con cui ha realizzato tre album.

Nel 2021 però ha deciso di intraprendere la carriera da solista trovando il grande successo, anche se più volte è stato attaccato per i suoi testi considerati come sessisti. “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore, faccio musica e la musica non può essere censurata - ha scritto su Instagram il trapper - Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo”.

Proprio su Instagram Tony Effe può contare su 3 milioni di follower, mentre per quanto riguarda la sua carriera musicale finora si è aggiudicato 10 Dischi di Platino e 14 Dischi d’Oro, confermandosi come uno degli artisti più in voga del momento.

Alla luce di tutto questo cerchiamo di rispondere alla domanda iniziale: quanto guadagna Tony Effe? Stando a quanto si legge in rete, la sua è una famiglia agiata e lui è cresciuto nei quartieri bene di Roma.

In un video di Socialboom si spiega che Tony Effe guadagnerebbe circa 40.000 euro al mese, mentre altre stime parlano di guadagni complessivi - musica e social - pari a 600.000 euro l’anno.

Del resto di recente Taylor Mega - sua ex presunta fiamma e casus belli del dissing con Fedez - che ha uno stesso numero di follower su Instagram, ha dichiarato che con un solo post riesce a guadagnare dagli 8 ai 40.000 euro.

Per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025 l’artista dovrebbe incassare a titolo di rimborso spese un importo pari a 53.000 euro, ma il ritorno di immagine potrebbe portare a introiti ben maggiori.

Considerando ormai i dieci anni di carriera, si può stimare che il patrimonio di Tony Effe possa essere sostanzioso, anche se non esistono cifre ufficiali a riguardo così come i numeri che circolano in merito ai suoi guadagni sono solo stime.