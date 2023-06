La recessione è una minaccia reale, soprattutto in Europa

I segnali della minaccia di una recessione ci sono tutti e sono evidenti nel mercato azionario.

Le azioni globali sono scese venerdì 23 giugno, chiudendo la loro settimana peggiore da marzo, mentre gli investitori negli Stati Uniti e in Europa si preoccupavano della prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse e di una potenziale recessione.

L’indice FTSE All-World, che replica le più grandi società a livello globale, è scivolato dell’1%, portando il suo calo settimanale al 2,2%, la peggiore performance da quando la crisi bancaria regionale degli Stati Uniti è iniziata a marzo con il crollo della Silicon Valley Bank.

Anche lo Stoxx 600 europeo e il benchmark S&P 500 di Wall Street hanno subito la settimana peggiore da marzo. L’S&P 500 è sceso dello 0,8% per la giornata e dell’1,4% per una settimana accorciata dalla festività del 19 giugno negli Stati Uniti lunedì. Lo Stoxx 600 è scivolato dello 0,3% venerdì e del 2,6% durante la settimana.

Le mosse hanno fatto seguito agli ultimi segnali da falco da parte dei politici negli Stati Uniti e in Europa, poiché le banche centrali hanno dato la priorità alla loro battaglia contro l’inflazione ostinatamente elevata anche se diversi indicatori economici indicavano un rallentamento su entrambe le sponde dell’Atlantico.

In questa cornice, la recessione sembra ormai difficile da evitare.

leggi anche Economia globale nel caos: la conferma viene dalle banche centrali

Perché la recessione sta arrivando

Questa settimana le banche centrali di Svizzera, Norvegia e Regno Unito hanno alzato i loro tassi di interesse di riferimento, mentre il presidente della Federal Reserve statunitense Jay Powell ha segnalato che sono probabili altri due aumenti dei tassi di un quarto di punto entro la fine del 2023.

Nel frattempo, una serie di sondaggi aziendali attentamente seguiti venerdì hanno mostrato che l’attività economica si era arrestata negli Stati Uniti e nell’Eurozona, facendo eco agli avvertimenti degli analisti secondo cui le politiche di controllo dell’inflazione potrebbero tradursi in una recessione nelle grandi economie di tutto il mondo.

Ricardo Amaro, economista senior presso Oxford Economics, ha affermato che “il rapporto di oggi suggerisce che una politica monetaria restrittiva si traduce sempre più in una debolezza della domanda” in Europa. Ha descritto il ritmo del declino come preoccupante, ma ha affermato che gli ultimi sondaggi potrebbero esagerare l’entità della debolezza, poiché altri dati non hanno ancora mostrato la stessa tendenza.

Gli investitori hanno evitato le attività di rischio per rivolgersi alla sicurezza dei titoli di stato. Il rendimento del Treasury Usa a 10 anni di riferimento è sceso di 0,06 punti percentuali al 3,74%, mentre il rendimento del Bund tedesco a 10 anni è sceso di 0,14 punti percentuali al 2,35%. I rendimenti delle obbligazioni diminuiscono quando i prezzi salgono.

leggi anche Perché la recessione in Germania sarà peggiore del previsto

Europa in bilico: il rallentamento è iniziato

L’allarme recessione sembra essere rilevante in Europa.

L’economia della zona euro ha subito un brusco rallentamento, secondo un’indagine aziendale attentamente seguita, che ha indicato che la recente crescita nel settore dei servizi dominante è in fase di stallo.

L’indice dei responsabili degli acquisti di riferimento, una misura dell’attività nel settore manifatturiero e dei servizi, è sceso al minimo di cinque mesi di 50,3 nei dati di venerdì, in calo rispetto al 52,8 del mese precedente. Era inferiore alla lettura di 52,5 prevista dagli economisti in un sondaggio Reuters.

Scendendo verso la soglia dei 50 che separa la contrazione dall’espansione, le cifre smorzano le speranze di una ripresa economica nell’area della moneta unica a 20 paesi dopo due trimestri di lieve contrazione.

“Questo è un grave rallentamento”, ha affermato Carsten Brzeski, economista della banca olandese ING. “Mostra che le previsioni della Bce erano assolutamente troppo ottimistiche. Ci stiamo chiaramente dirigendo verso un altro trimestre debole, con un possibile flirt di nuovo con la recessione”.

La più grande sorpresa nei dati Pmi è stato il brusco rallentamento dei servizi, che è stata una delle poche aree positive dell’economia dell’Eurozona per gran parte di quest’anno.

Il calo è stato particolarmente marcato in Francia, dove i livelli di attività delle società di servizi si sono contratti per la prima volta dall’inizio dell’anno.

I Pmi hanno anche mostrato che le aziende di tutta la zona euro sono diventate molto più cupe riguardo alle loro prospettive.

Gli economisti hanno affermato che questi dati potrebbero rendere i regolatori dei tassi della Bce più cauti su ulteriori aumenti dei tassi di interesse oltre a un rialzo che la banca centrale afferma “essere molto probabile” a luglio.