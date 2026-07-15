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Wall Street guarda al 16 agosto, la data che potrebbe indicare la prossima direzione dei mercati

Gerardo Marciano

15 Luglio 2026 - 20:43

C’è una data che gli operatori di Wall Street hanno già cerchiato in rosso. Ecco perché la sua settimana potrebbe anticipare la prossima direzione dei mercati.

Wall Street guarda al 16 agosto, la data che potrebbe indicare la prossima direzione dei mercati
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I mercati finanziari non seguono un copione già scritto. Tuttavia, osservando decenni di storia, emergono alcune ricorrenze che gli operatori professionali continuano a monitorare con grande attenzione. Non perché siano in grado di prevedere il futuro, ma perché rappresentano finestre temporali nelle quali, statisticamente, il mercato ha spesso cambiato passo.

È il principio della stagionalità: studiare il comportamento dei mercati nel lungo periodo per capire se esistono periodi dell’anno che meritano un’attenzione particolare. Naturalmente non si tratta di una regola matematica. Ogni anno è influenzato da fattori diversi, banche centrali, crescita economica, inflazione, geopolitica, ma la storia resta uno strumento prezioso per interpretare il presente.

Come scriveva Mark Twain, «la storia non si ripete, ma spesso fa rima». Ed è proprio questo che molti professionisti cercano di capire osservando il calendario di Wall Street. [...]

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