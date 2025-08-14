Abbonati

La mappa dei super-ricchi italiani: Lombardia in testa, Calabria in fondo

Alberto De Pasquale

14 Agosto 2025 - 14:32

Su oltre 42 milioni di dichiarazioni presentate in Italia, meno di 60 mila riguardano redditi sopra questa soglia e per un terzo sono fatte in Lombardia.

La mappa dei super-ricchi italiani: Lombardia in testa, Calabria in fondo

Dichiarano redditi superiori a 300 mila euro all’anno e sono meno di 60 mila in tutta Italia. Parliamo dei contribuenti italiani con i redditi lordi più alti in assoluto, come risulta dai dati sulle dichiarazioni fiscali del 2024 (quindi su redditi 2023) forniti dal Dipartimento delle Finanze. Lo scorso anno i quasi 42,6 milioni di contribuenti italiani hanno dichiarato in media 24.830 euro.

Tra questi ce ne sono oltre 2,2 milioni, il 5,3% del totale, che hanno dichiarato redditi inferiori a mille euro; all’apposto ci sono appena 59.553 contribuenti, pari allo 0,14%, che hanno dichiarato redditi al di sopra dei 300 mila euro, con una distribuzione da Nord a Sud decisamente poco omogenea.

Ecco dove sono i redditi più alti

[...]

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Fisco
# Dichiarazione dei redditi
# reddito
# Ricchezza
# Data journalism

