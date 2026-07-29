Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

LIVE

Tassi Fed, rialzi inevitabili? Warsh sull’attenti, rally petrolio rinfocola ansia inflazione. DIRETTA

Laura Naka Antonelli

29 Luglio 2026 - 20:00

Il giorno del verdetto della Fed sui tassi USA è arrivato. Cosa prevedono gli analisti e i mercati. Money.it segue la diretta.

Tassi Fed, rialzi inevitabili? Warsh sull’attenti, rally petrolio rinfocola ansia inflazione. DIRETTA
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Manca meno di un’ora alla pubblicazione del comunicato, con cui la Federal Reserve renderà nota la decisione presa sui tassi USA.

Il comunicato del FOMC - il braccio di politica monetaria della Fed - sarà reso noto alle 20 ora italiana.

Seguirà come di consueto alle 20.30 la conferenza stampa che vedrà il Presidente Kevin Warsh rispondere alle domande dei giornalisti. Money.it segue la diretta dei mercati.

Tassi Fed, mercati scommettono su conferma al 3,5%-3,75% per quinta volta consecutiva

Mercati, economisti e strategist scommettono sull’ennesimo nulla di fatto, il quinto consecutivo, che confermerà i tassi USA al range compreso tra il 3,5% e il 3,75%.

Ma il contenuto del comunicato e le parole di Warsh saranno passate al setaccio per cercare di anticipare la direzione dei tassi sui fed funds almeno fino alla fine del 2026.

Il sentiment a Wall Street è nel frattempo decisamente negativo, dopo che il Presidente americano Donald Trump ha detto in una intervista a Fox News che colpirà duramente l’Iran, a seguito degli attacchi a sorpresa sferrati da Teheran contro obiettivi USA.

Colpiremo duramente l’Iran”, ha detto il capo della Casa Bianca, dopo i raid di Teheran.

L’escalation delle tensioni legate alla guerra USA-Iran ha fatto impennare subito i prezzi del petrolio, rinfocolando per l’ennesima volta la paura di un nuovo shock energetico, dunque di una inflazione USA più persistente e, di conseguenza, di una Fed costretta prima o poi ad alzare i tassi.

Treasury: rendimenti decennali in rialzo in attesa tassi Fed

Quando manca poco meno di mezz’ora all’annuncio sui tassi della Fed, i rendimenti dei Treasury a 10 anni salgono al 4,645%.

Dollar Index ritraccia da massimi in un mese, lievi tentativi di ripresa per euro e sterlina

Occhio al trend del dollaro USA in attesa dell’annuncio sui tassi da parte della Fed capitanata da Warsh. Pur rimanendo al record dell’ultimo mese, nelle ultime ore il Dollar Index si è indebolito, scendendo a quota 101,33 punti, dopo essere balzato ieri fino a 101,63 per la prima volta dal 25 giugno scorso.

La maggior parte delle valute riporta una performance poco mossa in attesa della pubblicazione del comunicato del FOMC.

L’euro ha segnato un lieve rialzo sul dollaro salendo fino a $1,1395. Tentativo flebile di ripresa anche da parte della sterlina, che rimane tuttavia nei pressi dei livelli più bassi dal 1° luglio, viaggiando attorno a $1,3298.

I mercati e gli economisti optino per tassi USA fermi al 3,5%-3,75%. Tuttavia i trader scommettono sulla probabilità di un rialzo già in questa riunione di luglio con una probabilità del 30%.

Wall Street: Dow Jones crolla fino a oltre 900 punti in attesa Fed con rally petrolio (+7%)

Lo scatto al rialzo dei prezzi del petrolio successivo alle minacce di Trump contro l’Iran deprime Wall Street.

Il Dow Jones ha perso fino a oltre 900 punti (-1,7%), lo S&P 500 ha ceduto fino a -1,1%, mentre il Nasdaq Composite è arretrato fino a -1,4% sulla scia del rally dei prezzi del WTI, che sono scattati fino a +7% circa, avvicinandosi a quota $85 al barile.

Anche il Brent è volato fino a +7%, superando la soglia di $90 al barile, fino a $90,12 barile.

Ora i principali indici azionari USA riducono le perdite, che rimangono tuttavia significative. Stando a quanto riportato dal sito Axios, l’Iran ha attaccato una base americana situata in Giordania. Il comando centrale USA è riuscito tuttavia a intercettare con successo i missili.

Le tensioni geopolitiche non finiscono qui visto che sempre oggi si è appreso che i ribelli Houthi intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab al Mandeb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Federal Reserve
# Inflazione
# Tassi di interesse
# Petrolio
# Kevin Warsh
FT logo

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Selezionati per te

L'Austria dà una lezione all'Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori

Economia internazionale

L’Austria dà una lezione all’Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori
Mercedes, il presidente Brudermüller: “La situazione in Germania è molto più grave di quanto la maggior parte delle persone pensi”

Economia internazionale

Mercedes, il presidente Brudermüller: “La situazione in Germania è molto più grave di quanto la maggior parte delle persone pensi”

Correlato

Fed pronta a alzare i tassi tre volte. BTP, spread e azionario europeo sotto pressione entro il 2027

Analisi dei Mercati

Fed pronta a alzare i tassi tre volte. BTP, spread e azionario europeo sotto pressione entro il 2027