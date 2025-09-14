La crescita illude i mercati. La verità che devi conoscere

Cosa spinge i mercati sopra i massimi ancora una volta? Beh, come biasimarli: prospettive di crescita rialziste.

Sia l’economia che le imprese stanno crescendo negli Stati Uniti, e i mercati scontano questa crescita nei prezzi delle azioni. Ma è davvero sostenibile questo ritmo di rialzi sull’azionario? La risposta potrebbe essere meno scontata di quanto credi.

A prima vista, lo scenario è incoraggiante. Goldman Sachs si aspetta per il 2025 e il 2026 una crescita del PIL statunitense superiore al 2%. Sul fronte corporate, le stime sugli utili dell’S&P 500 restano solide, con attese di crescita annua oltre l’8% per i prossimi due anni. [...]