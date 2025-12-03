La classifica degli utenti che spendono di più su Onlyfans

Onlyfans è una popolare piattaforma che, al pari di concorrenti come Patreon, permette di usufruire di contenuti a pagamento. Ogni creator ha la propria pagina personale, con abbonamenti mensili e quote fissate per sbloccare foto o video. Un sistema che, per gli utenti più popolari, porta a guadagni mensili che superano le cifre a 3 zeri.

E dall’altra parte dello schermo? Quali sono gli utenti che spendono di più? È emersa una ricerca grazie alla quale è stato possibile stilare una classifica dei Paesi più “affezionati” a Onlyfans. Non sono mancate le sorprese, anche in Italia.

Chi spende di più su Onlyfans

Atlanta è la città in cui si spende di più su Onlyfans al mondo, seguita da Orlando. Due località americane dunque, com’era lecito aspettarsi. La vera grande sorpresa si presenta in terza posizione: c’è Milano. Il capoluogo lombardo guida il fenomeno in rapida crescita in tutta Italia, con un aumento delle spese pari al 20% rispetto al 2024.

In totale, il Belpaese ha speso quasi 355 milioni di dollari per usufruire dei contenuti pubblicati dai e dalle creator sul social network bianco e azzurro. Una cifra importante che, se suddivisa per singolo cittadino, equivale a circa 36,50 euro spesi a testa in un anno.

I dati sono stati commentati anche da Sam Pierce, il CEO di OnlyGuider:

Non si tratta di un semplice slogan sulla creator economy, ma di una domanda reale e misurabile. L’appetito dell’Italia sta crescendo più velocemente di quasi tutte le nazioni occidentali.

La crescità di Onlyfans

OnlyFans continua a crescere a ritmo smisurato. Nel 2025, si contano infatti 377,5 milioni di account attivi, in crescita del 24%, e ben 4,6 milioni di creator, con una crescita del 13%. La spesa totale, a livello globale, si è assestata sulla cifra monstre di 72 miliardi di dollari.

E non a caso, la classifica dei top earner della piattaforma mostra numeri impressionanti. Sophie Rain guida la classifica con oltre 2,9 milioni di dollari al mese, seguita da Corinna Kopf con 1,8 milioni, Jameliz Benitez Smith con 1,6 milioni, Bhad Bhabie con 1,3 milioni e Belle Delphine con 1,1 milioni.

Per fare una somma generale, i 15 creator che guadagnano di più in assoluto sono capaci di generare circa 18,4 milioni di dollari al mese, più di 220 milioni all’anno. Se il trend continuerà a proseguire sulla stessa linea, il 2026 sarà un altro anno pronto a sbaragliare ogni record in termini di spese pro capite per gli utenti e di guadagni per chi crea contenuti.