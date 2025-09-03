Questa modella ha guadagnato oltre €70 milioni in un anno e mezzo su OnlyFans

Negli ultimi anni è diventato molto di moda il lavoro da creatore di contenuti. In generale con questo termine si indica un professionista digitale che realizza, produce e distribuisce contenuti (testuali, visivi, audio o multimediali) per piattaforme online. Quando parliamo di contenuti non necessariamente questi devono essere per adulti, anche se soprattutto su OnlyFans è questo il genere che riscuote maggiore successo.

Sul web si trovano decine di interviste a persone, uomini e donne, che affermano di guadagnare cifre elevatissime grazie a OnlyFans e agli abbonati al loro profilo. Una ragazza statunitense, stando a quanto dice, le ha superate tutte arrivando a guadagnare lo scorso anno come uno degli sportivi più famosi e ricchi al mondo: LeBron James. Si chiama Sophie Rain, ha 20 anni ed è una content creator per adulti.

Ecco quanto guadagna

Grazie al suo profilo OnlyFans ha dichiarato di incassare cifre incredibili. Durante una conversazione con un noto youtuber, Sophie ha confessato quanto avrebbe guadagnato lo scorso anno attraverso il sito blu. «L’anno scorso ho quasi guadagnato più di LeBron James», ha detto prima di svelare la cifra: 43 milioni di dollari (circa 40 milioni di euro, ndr), mentre la stella dei Lakers ne ha guadagnati 56.

Aggiornando il calcolo fino a giugno di quest’anno, Sophie ha detto di aver incassato in un anno e mezzo 82 milioni di dollari (76,26 milioni di euro, ndr). «Nessuno mi crede, ma è la verità», ha dichiarato. È difficile stabilire con certezza se queste cifre siano reali, ma di certo Sophie non è nuova a dichiarazioni simili, con cui ha più volte rivelato i suoi enormi guadagni. Un modo anche per far parlare di sé e alimentare la curiosità del popolo del web. Molti potrebbero essere spinti a seguirla proprio per l’enorme quantità di abbonati che possiede su OnlyFans e decidere così di iscriversi. La maggior parte dei ricavi arriva dagli abbonamenti o da fan appassionati pronti a inviarle generosi regali.

Sophie sostiene che non bisogna mai dimenticare i propri limiti, altrimenti l’industria rischia di smarrirsi facilmente. Inoltre, non ritiene corretto definire le modelle di OnlyFans come pornostar.