La Cina vuole determinare i prezzi delle materie prime. Tutti i dettagli del piano

Negli ultimi due decenni, la Cina ha intrapreso una massiccia acquisizione di attività minerarie in tutto il mondo. Questo sforzo ha avuto lo scopo di assicurarsi l’approvvigionamento dei metalli necessari per sostenere l’industrializzazione del paese e, più recentemente, per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.

Ora, Pechino vuole avere voce in capitolo su come vengono determinati i prezzi dei metalli.

Nonostante gli sforzi per garantirsi l’approvvigionamento, la Cina ha perso quote di mercato nel trading di futures sui metalli, un’area dove la London Metal Exchange (LME) ha dominato dal 1877. [...]