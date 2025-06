L’Italia batte l’UE sull’economia circolare, ma resta indietro sullo sviluppo delle imprese

Negli ultimi anni l’Italia si è affermata come uno dei Paesi leader in Europa per l’economia circolare, superando ampiamente la media UE in termini di riciclo e riutilizzo dei materiali.

Tuttavia, questa eccellenza non si riflette ancora nello sviluppo di un ecosistema imprenditoriale solido e diffuso: le startup innovative faticano a crescere, il capitale resta concentrato al Nord e il numero di aziende ad alto impatto è ancora molto limitato rispetto ai principali competitor europei. Un paradosso che rischia di frenare la transizione verde e la competitività del sistema produttivo nazionale.

leggi anche Le 10 aziende italiane che hanno ridotto maggiormente le emissioni di carbonio in 5 anni

Italia tra le migliori in Europa per riciclo e investimenti Secondo il nuovo rapporto del Circular Economy Lab, nato dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, l’Italia vanta un tasso di utilizzo circolare dei materiali del 20,8%, quasi il doppio rispetto alla media UE che si attesta all’11,8%. Un risultato che conferma la storica vocazione del nostro Paese al recupero e alla valorizzazione delle risorse, grazie anche a filiere industriali consolidate e a una crescente sensibilità ambientale. Tra il 2022 e il 2024, le startup italiane dell’economia circolare hanno raccolto complessivamente 812 milioni di euro di investimenti, con un picco nel 2022 (450 milioni), una flessione nel 2023 (96 milioni) e una ripresa nel 2024 (265 milioni). Il Nord Italia si conferma il principale polo di attrazione, catalizzando il 91% dei capitali, di cui il 63% nella sola Lombardia. Il Centro raccoglie il 6% degli investimenti, mentre il Sud si ferma al 2,5%, anche se mostra segnali di crescita nell’ultimo anno. I settori trainanti sono i servizi digitali per la tracciabilità e il riutilizzo (27,3%), la mobilità e logistica sostenibile (17,1%) e la transizione energetica (12,7%). La maggior parte dei finanziamenti arriva da venture capital (38%) e fondi pubblici (37%), mentre l’equity rappresenta il 57% delle risorse raccolte. leggi anche Cosa sono i Power Purchase Agreement (PPA) e che vantaggi hanno per le imprese