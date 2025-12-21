Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

L’intelligenza artificiale potrebbe creare 14 milioni di nuovi posti di lavoro

Andrea Fabbri

21 Dicembre 2025 - 10:54

Secondo gli esperti lo sviluppo dell’intelligenza artificiale potrebbe creare milioni di posti di lavoro. Ecco le nuove professioni che nasceranno

L’intelligenza artificiale potrebbe creare 14 milioni di nuovi posti di lavoro

Seguici su

Il continuo e incessante sviluppo dell’intelligenza artificiale avrà un impatto rivoluzionario sul mondo del lavoro nei prossimi anni. I recenti licenziamenti su scala mondiale e la vera e propria scomparsa di alcune professioni non fanno certo dormire sonni tranquilli, ma, secondo gli esperti del World Economic Forum, la situazione potrebbe rivelarsi meno drammatica del previsto.

La previsione degli addetti ai lavori è che il saldo tra posti di lavoro persi e nuove posizioni create, arriverà a un lusinghiero +14 milioni.

Proviamo a scoprire quali saranno le professioni che nasceranno o che stanno già nascendo grazie all’IA.

leggi anche

L’Italia avrà bisogno di 4 milioni di lavoratori nei prossimi 5 anni. Ecco in quali campi conviene specializzarsi
L'Italia avrà bisogno di 4 milioni di lavoratori nei prossimi 5 anni. Ecco in quali campi conviene specializzarsi

Data Annotator – lo specialista di algoritmi

L’intelligenza artificiale, per svilupparsi al massimo delle sue potenzialità, ha bisogno di essere “guidata” all’interno del mondo reale.

Ecco perché i Data Annotator, le figure che insegnano agli algoritmi a comprendere la realtà, saranno tra i professionisti più ricercati nei prossimi 5-10 anni.

Prompt Engineer – “l’insegnante dell’IA”

Nei prossimi anni ci sarà grande spazio anche per la figura del Prompt Engineer, ovvero colui che si occupa di progettare, ottimizzare e gestire i modelli linguistici di grande dimensione su cui si basa l’intelligenza artificiale.

Il suo compito sarà quello di collaborare con i team di sviluppo per rendere i software operativi nel modo reale.

Product Engineer – l’integratore tra prodotti e IA

Il binomio tra commercio e intelligenza artificiale sta diventando sempre più stretto e per questa ragione chi sarà in grado di integrare i software con le fasi di vita di un prodotto avrà vita facile nel trovare un nuovo impiego.

Forward Deployed Engineer

Una delle figure più ricercate, già oggi, è quella del Forward Deployed Engineer, un professionista che agisce contemporaneamente come ingegnere, sviluppatore e consulente, che ha il compito di “trasformare” i progetti AI in prodotti per i clienti e che deve essere in grado di declinare gli strumenti in base alle singole esigenze di business delle aziende.

Director of AI Content & Innovation

Figura ibrida, se ce n’è una, il Director of AI Content & Innovation, è destinato a trovare molto spazio all’interno di aziende di vario tipo. Il suo lavoro è quello di comprendere le tecnologie IA, di saperle ottimizzare in base al cliente e di formarlo per utilizzare i nuovi strumenti tecnologici.

AI Optimization Specialist – l’addetto al monitoraggio

L’intelligenza artificiale è uno strumento relativamente nuovo e in continuo sviluppo, e per questo motivo deve essere monitorato e testato per ottenere il massimo delle performance. Di questo si occupa l’AIO, l’AI Optimization Specialist che ha come compiti quello di monitorare il funzionamento dei software, condurre test sul campo e collaborare con il team di sviluppo per correggere gli eventuali errori.

AI Security Researcher – l’esperto di sicurezza informatica

In un mondo sempre più tecnologico come quello che si prospetta nei prossimi anni, potrebbe aumentare esponenzialmente il numero di minacce informatiche basate sull’IA o per i sistemi di IA stessa. A ridurre i rischi ci sarà l’AI Security Researcher che ogni giorno si occuperà di scovare le falle nei modelli e di sviluppare sistemi di difesa contro i criminali informatici.

leggi anche

Il 65% dei nostri figli avrà un lavoro che oggi non esiste. Parla un famoso economista
Il 65% dei nostri figli avrà un lavoro che oggi non esiste. Parla un famoso economista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# World Economic Forum
# Opportunità di lavoro
# Lavoro
# Intelligenza artificiale

Iscriviti a Money.it

FT logo

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Se esiste una bolla dell’IA, scoppierà l’anno prossimo?

Gli esperti discutono cosa devono sapere gli investitori retail per il 2026 (…)

18 dicembre 2025

Nella competizione globale per i talenti, USA e Regno Unito arretrano

Gran Bretagna e Stati Uniti rischiano di non attrarre più i talenti (…)

16 dicembre 2025

La minaccia della musica creata dall’intelligenza artificiale

L’industria musicale si prepara a un futuro in cui l’AI produrrà in massa (…)

12 dicembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta cambiando i negozi

L’adozione dell’AI generativa può sbloccare nuovi profitti e clienti, ma (…)

9 dicembre 2025

Selezionati per te

Poste Italiane assume subito portalettere in queste città. Requisiti e stipendio

Opportunità di Lavoro

Poste Italiane assume subito portalettere in queste città. Requisiti e stipendio
Jeff Bezos rivela: solo questi lavoratori non saranno mai sostituiti dall'intelligenza artificiale

Opportunità di Lavoro

Jeff Bezos rivela: solo questi lavoratori non saranno mai sostituiti dall’intelligenza artificiale

Correlato