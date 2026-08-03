L’Europa promette la neutralità climatica con il Green Deal. Ma a quale prezzo?

Nel 2019, l’Unione Europea ha approvato il Green Deal europeo, fissando l’obiettivo di rendere l’UE climaticamente neutrale nelle emissioni entro il 2050. Qui nel 2026, il 20% di quell’arco temporale di 30 anni è già trascorso. Il governo dell’UE ha la reputazione di agire con decisione verso questo tipo di obiettivi. Come stanno andando le cose? Magnus Henrekson, Christian Sandström e Mikael Stenkula hanno curato una raccolta di 16 saggi che offrono un rapporto prudente sui progressi in A Green Entrepreneurial State? Exploring the Pitfalls of Green Deals (Springer International Studies in Entrepreneurship, Volume 49, 2026, open access).

Nel loro saggio introduttivo al volume, Henrekson, Sandström e Stenkula sottolineano che l’UE sta adottando un’ampia gamma di politiche: non solo solare ed eolico (onshore e offshore), ma anche idrogeno, auto a emissioni zero, batterie migliorate e molto altro. Ad esempio, “tutti i nuovi veicoli passeggeri e veicoli commerciali leggeri immatricolati dal 2035 dovranno essere a emissioni zero”.

La strategia sull’idrogeno prevede l’installazione di “almeno 40 GW di elettrolizzatori per idrogeno rinnovabile nell’UE entro il 2030, producendo fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile. REPowerEU rafforza ulteriormente questo obiettivo richiedendo sia 10 milioni di tonnellate di produzione interna sia ulteriori 10 milioni di tonnellate di importazioni entro il 2030. L’idrogeno è visto come un vettore energetico chiave per settori in cui l’elettrificazione diretta è difficile, come acciaio, chimica e trasporti pesanti.” Per dare un’idea, 40 gigawatt equivalgono approssimativamente a 25 nuovi reattori nucleari.

La strategia dell’UE per l’energia rinnovabile offshore include “60 GW di eolico offshore entro il 2030 e 300 GW entro il 2050. … Per mettere questo dato in prospettiva, l’obiettivo del 2050 sarebbe quasi cinque volte la capacità totale installata dei 57 reattori nucleari francesi, che nel 2025 era di circa 63 GW”.

In breve, queste e altre proposte sono di scala enorme. Diversi contributi si concentrano su programmi specifici. Dalle descrizioni dei curatori:

Nel loro saggio “Italy’s Superbonus and the Capture of Climate Policy by Modern Monetary Theory”, Luciano Capone e Carlo Stagnaro (2026) analizzano come l’Italia abbia implementato una politica ambientale che ha prodotto il più grande deficit di bilancio in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Il programma consentiva alle famiglie di richiedere un credito d’imposta del 110% per le spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e aumentarne la resilienza sismica. Questi crediti fiscali erano completamente trasferibili a terzi, come imprese di costruzione o istituzioni finanziarie. In totale, la politica ha generato costi pari a circa 220 miliardi di euro, equivalenti a circa il 10% del PIL di un anno, offrendo al contempo benefici ambientali limitati e favorendo diffuse frodi fiscali. …

Lanciata nei primi anni 2000, l’Energiewende tedesca è stata a lungo considerata un modello per le transizioni energetiche su larga scala. Espandendo rapidamente l’energia solare ed eolica, la Germania mirava a sostituire sia il nucleare sia i combustibili fossili, ispirando il Green Deal europeo e il suo obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. La Germania stessa si è impegnata a raggiungere la neutralità entro il 2045. In “The German Energiewende: A Green Deal Template or Planned Failure?”, Michel Deshaies (2026) evidenzia diverse debolezze. Per sostituire una generazione stabile basata su nucleare e fossili con fonti variabili come vento e sole, sono necessarie tre condizioni chiave: grande sovracapacità, ampia e costosa espansione della rete e massicce capacità di accumulo. Tuttavia, la Germania si è concentrata principalmente sull’installazione di rinnovabili, prestando molta meno attenzione alle reti e allo stoccaggio. Anche le proiezioni più ottimistiche su idrogeno o altri vettori energetici non eliminano la necessità di un’enorme capacità rinnovabile. L’elettricità rappresenta solo circa il 20% del consumo energetico totale della Germania; il restante 80%—principalmente trasporti, riscaldamento e industria—dipende ancora da petrolio e gas. Ciò significa che la decarbonizzazione profonda deve andare ben oltre il settore elettrico. L’Energiewende ha inoltre determinato forti aumenti dei prezzi dell’elettricità per le famiglie … lasciando la Germania con i costi domestici più alti d’Europa, circa il 40% sopra la media UE.

In “Explaining Northvolt’s Bankruptcy and the Dilemma of Green Deals”, Christian Sandström (2026) esamina le conseguenze indesiderate delle politiche industriali verdi analizzando il fallimento di Northvolt, la più grande iniziativa europea per creare una produzione indipendente di batterie. Fondata nel 2017 e cresciuta rapidamente fino a quasi 6.000 dipendenti nel 2023, Northvolt ha avuto difficoltà a scalare la produzione ed è rimasta dipendente da fornitori cinesi—minando l’ambizione dell’UE di autonomia strategica. Nel marzo 2025, l’azienda ha dichiarato bancarotta.

Per me, questi grandi piani offrono un’affascinante combinazione di ottimismo tecnologico—l’idea che questi obiettivi estremamente ambiziosi siano effettivamente raggiungibili (forse alcuni sì, ma non tutti)—insieme a occasionali episodi di pessimismo tecnologico, secondo cui le famiglie dovrebbero semplicemente abituarsi a usare meno energia. Diversi saggi di economia politica cercano di diagnosticare il processo politico che porta a questi risultati.

Nel suo contributo intitolato “Behavioral Political Economy and Environmental Policy: Explaining Persistent Deviations from Efficient Policies”, Jan Schnellenbach (2026) evidenzia che la progettazione e l’attuazione dei Green Deal non sono quasi mai guidate solo da considerazioni neutrali di efficienza. Al contrario, sono profondamente influenzate da dinamiche comportamentali—bias, euristiche e comportamento politico espressivo—che distorcono sia le preferenze dei cittadini sia le scelte politiche. … Di conseguenza, i cittadini spesso adottano “credenze di benessere” sull’ambiente, visioni che segnalano virtù o identità più che riflettere un’attenta analisi costi-benefici. Al contrario, le opinioni dissenzienti vengono stigmatizzate come non virtuose e comportano costi sociali elevati che pochi sono disposti a sostenere. I politici, a loro volta, rispondono a queste preferenze espressive … Secondo Schnellenbach, questa dinamica rende i Green Deal vulnerabili a risultati emotivamente rilevanti ma economicamente inefficienti. …

Nel loro contributo intitolato “Raiders of the Entrepreneurial State: A Baptist and Bootlegger Analysis”, Jeffrey Muldoon e Derek Yonai (2026) esaminano criticamente la nozione di “stato imprenditoriale” (Mazzucato 2013), riformulandone le implicazioni per innovazione, regolazione e ricerca di rendite attraverso la lente della teoria dei “Bootleggers and Baptists” sviluppata dagli studiosi della public choice. Muldoon e Yonai sostengono che, invece di stimolare un’imprenditorialità produttiva, la politica industriale guidata dallo Stato apre ampie opportunità di “saccheggio” da parte di insider ben collegati (“Bootleggers”), che sfruttano la legittimità morale dello Stato, spesso fornita da “Baptists” benintenzionati che promuovono il bene comune.

Consideriamo due approcci generali per ridurre le emissioni di carbonio. Un approccio impone una tassa sulle emissioni da tutte le fonti e utilizza parte delle entrate per finanziare ricerca e sviluppo nell’energia pulita, insieme a progetti dimostrativi. Questo approccio si basa sulla modifica degli incentivi e sull’essere all’avanguardia tecnologica, ma lascia notevole flessibilità su come gli utenti reagiscono. Nell’altro approccio, il governo distribuisce ampi sussidi e/o agevolazioni fiscali a imprese e famiglie che intraprendono azioni specifiche, definendo anche tecnologie e scadenze e cercando di creare “campioni nazionali”. Questo secondo approccio sembra avere maggiore sostenibilità politica, forse perché è anche più facile da sfruttare per i lobbisti e permette ai politici di prendersi il merito, ma non è affatto evidente che produca risultati migliori.

Gli strumenti utilizzati per la politica pubblica contano più delle tempistiche e degli obiettivi annunciati. È legittimo chiedersi se le politiche che compongono il Green Deal europeo (e proposte simili in altri paesi) stiano realmente riducendo le emissioni di carbonio in modo economicamente efficiente, oppure se consistano principalmente nella distribuzione di sussidi e agevolazioni fiscali.

https://conversableeconomist.com/2026/07/30/the-eu-green-deal-hows-it-going/