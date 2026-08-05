Stoccaggi ai minimi da 18 anni. L’Europa scommette tutto sulle navi LNG per sopravvivere all’inverno

L’Unione Europea si trova a pochi mesi dall’inizio della stagione del riscaldamento con gli stoccaggi di gas a livelli che non si vedevano da quasi due decenni.

Secondo i dati più recenti, le strutture di stoccaggio del blocco sono riempite solo intorno al 57 per cento, il valore più basso registrato in questo periodo dell’anno dal 2009. Questa situazione non è frutto del caso, ma il risultato diretto delle conseguenze della guerra Iran, scoppiata alla fine di febbraio 2026, che ha interrotto una quota significativa dei flussi globali di LNG attraverso lo Stretto di Hormuz, canale da cui normalmente transita circa un quinto delle forniture mondiali di gas naturale liquefatto.

L’impennata dei prezzi del gas che ne è seguita ha reso economicamente poco conveniente lo stockpiling estivo, mentre le importazioni europee di LNG sono in calo costante da aprile, proprio mentre i compratori asiatici si sono precipitati ad accaparrarsi i carichi disponibili.

I prezzi saliranno?

Di fronte a questo scenario, la Commissione Europea mantiene un tono rassicurante. Un portavoce dell’esecutivo comunitario ha sottolineato che l’Unione può contare su una capacità di importazione di LNG significativamente ampliata negli ultimi anni, con ampia disponibilità di capacità residuale che permetterà di incrementare gli arrivi durante i mesi invernali. Queste importazioni aggiuntive, si legge nelle dichiarazioni ufficiali, andranno a integrare l’utilizzo degli stoccaggi, fornendo la flessibilità necessaria a gestire la domanda invernale. Il gruppo di coordinamento sul gas dell’UE, riunito a luglio, non ha individuato preoccupazioni immediate sulla sicurezza energetica del blocco, e lo stesso portavoce ha definito “tecnicamente raggiungibile” l’obiettivo di arrivare all’80 per cento di riempimento, livello considerato sufficiente a garantire le forniture invernali.

L’analisi di mercato rivela però un quadro più complesso. L’Europa ha investito massicciamente nell’ampliamento delle infrastrutture di rigassificazione dopo la crisi energetica del 2022, riducendo drasticamente la dipendenza dal gas via tubo russo. Tuttavia, la competizione globale per i carichi di LNG resta aspra. Mentre il continente europeo ha ridotto la propria domanda di gas di circa il 17 per cento rispetto ai livelli pre-crisi, i mercati asiatici continuano a esercitare una forte pressione sulle disponibilità mondiali. Se i rifornimenti globali rimarranno ridotti, l’Unione rischia di dover pagare prezzi sensibilmente più elevati proprio nel momento in cui la domanda invernale raggiungerà il picco. Il mercato globale del gas si configura quindi come un’arena di competizione continua, in cui l’Europa dovrà attirare carichi che altrimenti potrebbero essere dirottati verso Asia o altre regioni.

Una resilienza che verrà messa alla prova

Il contesto strutturale aggiunge ulteriori elementi di riflessione. Gli stoccaggi europei fungono da buffer non solo per il continente, ma in certa misura per l’intero sistema energetico mondiale. Partire da livelli così bassi significa che qualsiasi ondata di freddo prolungata o ulteriore interruzione delle forniture potrebbe amplificare la volatilità dei prezzi e mettere sotto pressione le economie nazionali. Allo stesso tempo, la capacità di importazione residuale rappresenta un vero e proprio paracadute: a differenza di quanto avveniva in passato, l’Europa non è più costretta a dipendere esclusivamente dallo stockpiling estivo. La strategia di acquistare LNG in inverno, pur potenzialmente più costosa, diventa una leva realistica grazie agli investimenti infrastrutturali degli ultimi anni.

La situazione attuale mette a nudo la fragilità residuale del sistema energetico europeo, ancora vulnerabile agli shock geopolitici in Medio Oriente, ma evidenzia anche i progressi compiuti sul fronte della resilienza. La scommessa dell’Unione Europea è chiara: sfruttare la capacità di importazione di LNG per compensare lo scarto negli stoccaggi di gas e garantire la sicurezza energetica senza innescare una corsa al rialzo dei prezzi che rischierebbe di pesare su imprese e famiglie. Il successo di questa strategia dipenderà dalla capacità di competere efficacemente sul mercato globale del gas e dall’evoluzione della situazione nello Stretto di Hormuz. L’inverno 2026-2027 si annuncia quindi come un vero test di stress per le politiche energetiche europee, un banco di prova che misurerà quanto il continente sia riuscito a trasformare le lezioni della crisi passata in strumenti concreti di gestione del rischio.