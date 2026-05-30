Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La Russia firma un accordo da 16,5 miliardi di dollari per la costruzione della prima centrale nucleare in Kazakistan

Alessandro Nuzzo

30 Maggio 2026 - 12:34

Lo scorso 28 maggio Putin e il leader kazako Tokayev hanno firmato un accordo di cooperazione per la costruzione della prima centrale nucleare nel paese asiatico.

La Russia firma un accordo da 16,5 miliardi di dollari per la costruzione della prima centrale nucleare in Kazakistan
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Il Kazakistan produce circa il 43% dell’uranio mondiale eppure, paradossalmente, non ha mai avuto una centrale nucleare. Per decenni il Paese asiatico non ha voluto nemmeno prendere in considerazione l’idea di costruirne una. Ora, però, la situazione è cambiata radicalmente. Lo scorso 28 maggio, ad Astana, il presidente Kassym-Jomart Tokayev e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato un accordo da 16,5 miliardi di dollari per la realizzazione della prima centrale nucleare del Paese. Se il progetto andrà a buon fine, si tratterà di un passaggio storico per il sistema energetico kazako.

La centrale sorgerà nei pressi del villaggio di Ulken, nel sud-est del Paese. Il progetto prevede la costruzione di due reattori di terza generazione avanzata, la stessa tecnologia già utilizzata in Bielorussia, Turchia ed Egitto. Il costo stimato dell’opera è pari a 16,5 miliardi di dollari, di cui una parte significativa sarà destinata alla sicurezza e alle infrastrutture collegate. La Russia fornirà inoltre un credito all’esportazione che coprirà circa l’85% del costo complessivo. L’inizio dei lavori è previsto per il 2027, mentre il primo reattore dovrebbe entrare in funzione all’inizio del 2034. La gara per la costruzione della prima centrale nucleare del Kazakistan è stata vinta dalla società statale russa Rosatom, che ha superato la concorrenza della cinese CNNC, della francese EDF e della sudcoreana Korea Hydro & Nuclear Power.

Il Nucleare è una necessità concreta per il Kazakistan

Dopo decenni di diffidenza nei confronti dell’energia nucleare, il Kazakistan ha quindi deciso di imprimere una svolta alla propria strategia energetica. Non si tratta però di una scelta ideologica, bensì di una necessità concreta. Il Paese conta circa 21 milioni di abitanti e produce ancora oltre il 70% della propria elettricità attraverso centrali a carbone, in gran parte obsolete e risalenti all’epoca sovietica. Il fabbisogno energetico nazionale è in costante crescita e la domanda è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni. Già oggi il Kazakistan importa energia dalla Russia perché gli impianti esistenti faticano a soddisfare le necessità interne.

Il Paese dispone anche di importanti riserve di gas naturale che potrebbero essere utilizzate per la produzione elettrica, ma gran parte della produzione viene destinata all’esportazione. Le fonti rinnovabili stanno crescendo, ma non abbastanza rapidamente da compensare il previsto aumento dei consumi energetici. Per questo motivo la nuova centrale nucleare, con i suoi due reattori, sarà in grado di garantire una capacità aggiuntiva di circa 2,4 GW, una quota significativa del fabbisogno nazionale.

leggi anche

La Russia costruisce una centrale nucleare in Europa, a 600 km dall’Italia
La Russia costruisce una centrale nucleare in Europa, a 600 km dall'Italia

Non è stato semplice arrivare a questa decisione. Nel 2024 si è svolto un referendum che ha confermato il consenso popolare alla costruzione della centrale, aprendo formalmente la strada alle trattative con i potenziali costruttori. Si tratta di un passaggio tutt’altro che scontato in un Paese dove il ricordo delle conseguenze dei test nucleari sovietici, che hanno provocato malattie e reso inabitabili vaste aree del territorio, è ancora molto vivo.

Al di là dell’aspetto energetico, l’accordo con la Russia ha anche una forte valenza geopolitica. Dimostra infatti che Mosca, nonostante le sanzioni occidentali e il relativo isolamento internazionale, continua a esercitare una significativa influenza nei Paesi dell’Asia centrale. Il Kazakistan, pur cercando di mantenere un equilibrio tra la crescente presenza della Cina e il tradizionale legame con la Russia, ha scelto di affidare proprio a Rosatom la costruzione del suo primo impianto nucleare.

La partita, tuttavia, non si chiude qui. Il Kazakistan ha già approvato la costruzione di una seconda centrale nucleare e, questa volta, la candidata principale alla realizzazione dell’opera dovrebbe essere proprio la cinese CNNC. Astana sta quindi giocando su due tavoli, cercando di non dipendere completamente né da Mosca né da Pechino e mantenendo una politica estera ed energetica improntata all’equilibrio tra le due grandi potenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Cina
# Nucleare
# Russia
# Energia

Seguici su

FT logo

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 03/06/2026 Sei favorevole al ritorno al nucleare?
VOTA ORA

Selezionati per te

Perché non dovresti lavare i vestiti a 40 gradi (per risparmiare davvero)

Energia e Consumi

Perché non dovresti lavare i vestiti a 40 gradi (per risparmiare davvero)
Un avviso per tutti coloro che hanno un condizionatore in casa

Energia e Consumi

Un avviso per tutti coloro che hanno un condizionatore in casa

Correlato