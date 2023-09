L’euforia di Wall Street è un inganno. Ecco cosa nasconde

L’esuberanza di Wall Street rischia di essere relegata solo all’Intelligenza Artificiale e di mostrare segnali più di preoccupazione che di euforia.

A riflettere su cosa può davvero accadere alla Borsa Usa, in risposta alle previsioni economiche sugli Stati Uniti ancora in bilico tra atterraggio morbido e recessione, seppure lieve, sono alcuni analisti come Isabelle Lee e Vildana Hajric su Bloomberg.

L’idea di fondo è che se si guarda oltre l’entusiasmo per tutto ciò che riguarda l’Intelligenza Artificiale, si trova uno scenario di mercato azionario in cui la fiducia nella crescita americana è molto meno solida di quanto sembri.

Perché Wall Street nasconde brutte notizie

Sono diverse le analisi offerte da investitori e strateghi in questo tempo così complesso per la stabilità finanziaria globale. I movimenti azionari a Wall Street sono osservati con molta attenzione e le interpretazioni su cosa sta davvero accadendo e cosa aspettarsi in seguito non sono unanimi.

In una riflessione su Bloomberg, il focus è sugli altri settori, diversi dal tech. Il pessimismo, per esempio, è nella performance scoraggiante delle banche e delle società industriali, che a malapena riescono a ottenere guadagni nel 2023 mentre aziende del calibro di Tesla Inc. e Nvidia Corp. raddoppiano e triplicano.

Brutti presagi sono anche è visibili nelle versioni dei principali benchmark che riducono l’influenza delle megacap, come l’S&P 500 di pari peso, in rialzo di un relativamente misero 4% quest’anno.

Allarmante è anche la performance dei titoli a piccola capitalizzazione, i cui grafici mostrano segnali preoccupanti appena visti negli ultimi due decenni. Il Russell 2000 è rimasto indietro rispetto all’indice dei 1000 titoli a maggiore capitalizzazione per il secondo mese consecutivo, sulla buona strada per la seconda peggiore sottoperformance annuale dal 1998.

Sebbene il forte rialzo azionario di quest’anno sia solitamente inquadrato come una rappresentazione della forza schiacciante del settore tecnologico, ha un’altra interpretazione, meno ottimistica. Al di là di un piccolo gruppo di vincitori dell’intelligenza artificiale, ampie fasce del mercato non sono convinte che l’economia stia uscendo da scenari cupi.

“Ci sono ancora crepe sotto la superficie del mercato: dai finanziari, alla sottoperformance più ampia delle small cap...”, ha affermato Matt Miskin, co-capo stratega degli investimenti presso John Hancock Investment Management. “Francamente, sembra più un rialzo nel mercato con i migliori giocatori che fanno il meglio e una relativa debolezza sotto la superficie”.

Anche se molti indicatori economici si sono rafforzati, nel mese di agosto la misura dell’inflazione ha registrato un ritmo mensile più rapido del previsto. Gli economisti intervistati da Bloomberg News vedono la Fed procedere a un ulteriore aumento dei tassi di interesse quest’anno e rimanervi più a lungo del previsto.

Allo stesso tempo, alcuni strateghi stanno rivalutando le loro proiezioni economiche – e persino le previsioni di recessione – dopo che una serie di rapporti più forti del previsto dalla spesa dei consumatori agli investimenti residenziali hanno mostrato un rinnovato slancio negli ultimi mesi.

Uno di questi è Goldman Sachs Group Inc., che ha abbassato le probabilità di recessione su 12 mesi di 5 punti percentuali, portandole al 15%. Il modello GDPNow della Fed Bank di Atlanta – una raccolta in tempo reale di rapporti economici che si evolve man mano che i dati vengono rilasciati – si è leggermente attenuato, suggerendo che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti aumenterà del 4,94% nel terzo trimestre. Questo valore è in calo rispetto alla proiezione del 5,57% della settimana precedente.

“Il mercato azionario sta fiutando qualcosa nel futuro che i dati in questo momento non ci mostrano. Ricorda, la maggior parte dei dati, come le vendite al dettaglio, sono rivolti al passato. Il mercato azionario è lungimirante”, ha affermato Matt Maley, capo stratega del mercato presso Miller Tabak + Co.

Con i tassi di interesse ai massimi di 15 anni e la cancellazione dei prestiti studenteschi che terminerà tra un paio di settimane, sta iniziando a sembrare che i consumatori non forniranno il tipo di vantaggio che hanno dato per la maggior parte di quest’anno, ha aggiunto.

Alla Bank of America Corp., gli strateghi guidati da Michael Hartnett stanno dicendo ai clienti con una mentalità difensiva di accaparrarsi asset, come banche regionali e small cap, che hanno scontato un rapido declino della crescita economica.

“Gli investitori dovrebbero assumere asset long che scontano un ’atterraggio duro’, poiché hanno meno da perdere in recessione e, in assenza di recessione, un grande potenziale di rialzo”, ha scritto in una nota.