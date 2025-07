L’equilibrio commerciale USA-UE: il paradosso delle multinazionali americane

Consideriamo questo paradosso del commercio internazionale: una multinazionale statunitense fornisce tecnologia e know-how gestionale a un’azienda in Europa. Quest’ultima usa questi input per produrre beni che vengono poi esportati negli Stati Uniti. Ne risulta un surplus commerciale europeo nei beni, ma i profitti finiscono nelle casse dell’impresa americana. È un bene o un male per l’economia USA?

Senza entrare nei dettagli di tutti i compromessi, qualcosa di simile accade realmente. Lorenz Emter, Michael Fidora, Fausto Pastoris, Martin Schmitz e Tobias Schuler descrivono queste dinamiche nell’articolo “US trade policies and the activity of US multinational enterprises in the euro area” (ECB Economic Bulletin, n. 4/2025).

Una figura chiave mostra il saldo delle partite correnti tra USA e UE, una misura che include non solo il commercio di beni, ma anche i servizi e i flussi di pagamento legati agli investimenti diretti esteri. [...]