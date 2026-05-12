Mentre i grandi titoli tecnologici come Nvidia Corp. continuano a dominare le cronache finanziarie, molti investitori italiani si chiedono se sia davvero troppo tardi per salire sul treno dell’intelligenza artificiale.

La risposta è no, e la storia di questo titolo lo dimostra. Nel marzo del 2025, questa azienda capitalizzava appena 5 miliardi di dollari e quasi nessuno ne parlava. Oggi, appena 14 mesi dopo, chi aveva investito nel titolo siede su un guadagno del 1.142 per cento e vale oltre 80 miliardi.

Il vero collo di bottiglia dell’AI non è più soltanto il silicio dei chip, ma l’energia. Ogni modello di intelligenza artificiale avanzata, ogni applicazione enterprise, ogni server farm che gira ventiquattr’ore su ventiquattro consuma quantità enormi di elettricità. [...]