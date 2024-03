L’attenzione dei mercati oggi si sposta sul Giappone, ecco perché

I titoli azionari asiatici oggi hanno faticato a trovare slancio, con i guadagni in Cina che hanno preso una pausa e dopo che una serie di solidi accordi di aumento dei salari a Tokyo ha stimolato le scommesse sull’imminente aumento dei tassi di interesse della Banca del Giappone.

Come evidenziano diversi analisti, appena poche settimane dopo che i titoli azionari giapponesi hanno superato i massimi di tre decenni, i mercati finanziari del Paese si stanno addentrando in un campo poco conosciuto: l’aumento dei tassi di interesse. Questo tema appassiona gli investitori di tutto il mondo: l’uscita della Banca del Giappone è prevista entro giugno, con la possibilità che i tassi scendano a zero la prossima settimana.

Le implicazioni potrebbero essere mondiali. Se un cambiamento politico più ampio dovesse spingere i tassi a lungo termine in alto in modo brusco, gli investitori giapponesi – che possiedono circa 2,2 trilioni di dollari di debito estero – potrebbero essere maggiormente attratti da titoli più vicini a casa, cosa che sconvolgerebbe i mercati obbligazionari globali.

Mercati oggi: il focus è sul Giappone

Le azioni giapponesi hanno perso terreno e il Nikkei ha chiuso la sessione con un -040%.

Lo yen si è apprezzato dopo che Toyota Motor Corp. e una serie di altre società hanno concordato di pagare aumenti di stipendio, alimentando i segnali di una spirale salari-prezzi. Gli investitori ossrevano attentamente l’esito degli accordi salariali sindacali di questa settimana per determinare se la pressione sui prezzi sarà abbastanza forte da consentire alla BOJ di aumentare i tassi di interesse già la prossima settimana.

Il rapporto su Toyota “ha rafforzato la speculazione su una revisione della politica della BOJ, portando a un rafforzamento dello yen e a un calo generale delle azioni”, ha affermato Masahiro Yamaguchi, analista di mercato senior presso SMBC Trust & Banking Ltd. Tuttavia, poiché Toyota ha il più grande impatto su tutte le negoziazioni salariali primaverili, “difficilmente ci saranno ulteriori notizie che trascineranno il mercato al ribasso”, ha aggiunto.

Tom Westbrook su Reuters ha sottolineato che mentre l’inflazione statunitense più elevata del previsto – e il rischio di sorprese al rialzo altrove – sta respingendo le scommesse sui tagli dei tassi in gran parte del mondo, si specula sempre più che il Giappone metterà fine al suo esperimento con tassi di interesse negativi la prossima settimana.

I salari sono al centro dell’attenzione come motore di un circolo vizioso positivo che rafforza la spesa e la fiducia del Giappone. Gli aumenti in busta paga alla Toyota Motor sono stati i maggiori degli ultimi 25 anni e lo yen ha tratto sostegno dai segnali di una ripresa sostenibile dell’economia giapponese.

Da evidenziare che, nonostante l’“inflazione core” – che esclude i prezzi di cibo ed energia – abbia superato il suo obiettivo del 2% per più di un anno, la BOJ si è appena mossa dall’attuale posizione di politica monetaria ultra-accomodante in vigore nel 2016.

Sebbene la banca centrale abbia effettivamente allentato la sua politica di controllo della curva dei rendimenti sui tassi di interesse a lungo termine negli ultimi 16 mesi, ha mantenuto i tassi di interesse al -0,1% e un limite superiore per il rendimento dei titoli di stato giapponesi a 10 anni all’1% come un riferimento.

Il controllo della curva dei rendimenti è uno strumento politico in cui la BOJ fissa un tasso di interesse, quindi acquista e vende obbligazioni secondo necessità per raggiungere tale obiettivo.