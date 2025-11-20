JPMorgan e questo altro gigante chiamati a rapporto dal Congresso USA su scandalo Epstein

Lo scandalo Epstein coinvolge sempre più il mondo della finanza e non solo made in USA. Nelle stesse ore in cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di avere firmato una legge per consentire la pubblicazione dei file sul caso del Jeffrey Epstein, accusato di reati sessuali e morto suicida in prigione nel 2019, il Congresso degli Stati Uniti si è attivato per far luce sulle sue transazioni finanziarie, contattando i due giganti JPMorgan e Deutsche Bank.

Stando a quanto riportato da un articolo di Politico, la Commissione di Supervisione e per la Riforma del Governo della Camera dei Rappresentanti USA - House Committee on Oversight and Government Reform - ha emesso martedì una serie di citazioni in giudizio, intimando a JPMorgan e al colosso tedesco di consegnare tutta la documentazione relativa ai rapporti che Epstein avrebbe avuto con i due giganti. La richiesta di fornire i documenti è stata presentata dal presidente repubblicano della Commissione, James Comer, che ha intimato la consegna di informazioni anche al Procuratore Generale delle Virgin Islands, Gordon Rhea.

Politico ha riportato che dalle citazioni in giudizio è emerso che JPMorgan Chase aveva già avviato una indagine interna sui conti precedentemente intestati a Epstein e che dall’inchiesta era emerso che qualcosa come 4.700 transazioni effettuate dal finanziere erano state definite “sospette” dal gigante bancario gestito da Jamie Dimon. Epstein avrebbe avuto conti attivi anche presso Deutsche Bank, a partire dal 2013, probabilmente fino alla fine del 2018. La citazione in giudizio a carico di Rhea è stata decisa invece dalla Commissione del Congresso dopo la pubblicazione di alcuni documenti, avvenuta la scorsa settimana, da cui è emerso che la deputata democratica Stacey Plaskett si era consultata con Epstein nel corso di una audizione al Congresso del 2019.

Nelle citazioni in giudizio inoltrate a JPMorgan e a Deutsche Bank, si legge che la documentazione richiesta aiuterà la Commissione “nella sua attività di vigilanza sul rispetto, da parte del governo federale, delle leggi contro il traffico sessuale in generale e, in particolare, nella gestione delle indagini e del procedimento penale a carico di Jeffrey Epstein e di Ghislaine Maxwell”.

Le citazioni in giudizio nei confronti di JPMorgan e Deutsche Bank sono state annunciate dalla Commissione poco dopo che la Camera dei Rappresentanti e il Senato hanno approvato, con una maggioranza schiacciante, una proposta volta a obbligare il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a divulgare maggiori informazioni sul caso Epstein.

Proprio venerdì scorso il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha preso la situazione in mano, lanciandosi al contrattacco.

Dopo essere stato attaccato dai Democratici per i rapporti che in passato ha avuto con il finanziere Jeffrey Epstein, Trump ha ordinato al dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di lanciare un’indagine sui legami che Epstein ha avuto con alcune personalità di alto profilo, ma anche con la banca numero uno degli Stati Uniti, ovvero con JPMorgan Chase. Il colosso di Wall Street è finito nel mirino del governo federale USA per due motivi. Il primo risale al 2023, quando JPMorgan chiude un contenzioso con le Isole Vergini, nato dall’accusa secondo cui la banca non solo avrebbe aiutato Epstein, ma avrebbe anche tratto beneficio dai reati di traffico sessuale commessi dall’imprenditore. Sempre JPMorgan ha risolto un’altra causa legale lanciata sul caso da uno dei suoi ex dirigenti e una causa collettiva (class-action) che era stata intentata da alcune sopravvissute al traffico di Epstein.