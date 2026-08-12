Joyy, JPMorgan annuncia maxi upgrade del target price (+180%). Fino a dove possono salire le azioni?

Le azioni di Joyy, società cinese attiva nel settore livestream e social media, quotata sull’indice Nasdaq, sono state appena premiate dalla divisione di ricerca di JPMorgan. L’upgrade ha fatto seguito alla presentazione, da parte del gruppo, di un piano volto a remunerare gli azionisti con rendimenti consistenti.

La divisione di ricerca del colosso bancario ha deciso di migliorare il target price delle azioni di ben il 180%, portando il rating dal precedente Neutral a Overweight.

Fino a che punto potranno salire, a questo punto, i titoli Joyy? Intanto, è importante premettere che gli analisti di JPMorgan non sono gli unici a essere bullish verso le azioni Joyy: sono molti, infatti, 12 su 14, gli strategist del consensus di Wall Street che hanno assegnato ai titoli del gruppo cinese rating Strong Buy o Buy, stando ai dati raccolti da LSEG.

JPMorgan: carrellata di rating Strong Buy e Buy dal consensus degli analisti

La divisione di ricerca di JPMorgan ha alzato il target price sulle azioni Joyy dai precedenti $35 a quota $98, dunque del 180%.

Il nuovo target price comporta un rally dei titoli del 33% rispetto al valore a cui hanno chiuso la sessione di ieri, martedì 11 agosto 2026, a quota $73,41.

Fondata agli inizi del 2000 in Cina, Joyy controlla diverse piattaforme di social media e di livestream, come Bigo Live e Likee.

L’analista di JPMorgan Daniel Chen ha spiegato l’upgrade ricordando che “le azioni JOYY (scambiate sul Nasdaq) continuano a sovraperformare (le altre aziende Internet cinesi quotate in Borsa) dal gennaio del 2025....grazie ai ritorni solidi erogati agli azionisti”. Motivo per cui, ha aggiunto: “riteniamo che ci sia un maggiore margine di rialzo per i prezzi rispetto ai valori attuali”.

Da Joyy rendimento annuo del 15% agli azionisti. JPM ottimista anche oltre il 2028

L’ottima notizia per gli azionisti di Joyy è arrivata a maggio, quando il gruppo ha annunciato un piano per premiare i soci con un rendimento annuo pari al 15%: elemento che, secondo JPMorgan, potrebbe rendere il titolo più interessante per gli investitori americani e, di conseguenza, sostenerne il prezzo in Borsa.

Chen ha aggiunto che l’azienda versa in una posizione finanziaria solida che le consentirà di continuare ad assicurare rendimenti elevati agli investitori, nel lungo periodo:

“JOYY dispone di una consistente posizione di cassa netta, pari a 3,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2026, equivalente all’84% della capitalizzazione di mercato, e genera un solido flusso di cassa sia dalle attività operative quotidiane che dagli interessi attivi”, ha scritto Chen. “Di conseguenza, dispone di capitale sufficiente per mantenere una politica di remunerazione degli azionisti sostenibile anche oltre il 2028 ”.

A fare da assist anche le entrate pubblicitarie

Non solo: secondo l’esperto di JPMorgan, a trainare al rialzo i titoli Joyy potrebbe essere anche la crescita delle entrate pubblicitarie.

“Siamo positivi sulle prospettive di crescita di Bigo Ads, sostenute dalle considerevoli dimensioni del mercato della pubblicità programmatica e dalle solide competenze di Joyy in materia di dati e algoritmi nei segmenti dell’intrattenimento digitale e dell’e-commerce”, ha scritto Chen, facendo riferimento alle attività Bigo, Likee e Shopline.

Chi è Joyy, la società fondata in Cina nel 2005 e quotata sul Nasdaq nel 2012

Quotata sul Nasdaq, così come si descrive nel suo sito, Joyy è stata fondata nell’aprile 2005 e si è sul listino hi-tech di Wall Street nel novembre 2012 (ticker JOYY).

Così si legge nella sua carta di identità:

“La sua missione è arricchire la vita delle persone attraverso la tecnologia. Joyy gestisce diverse piattaforme innovative di social media, tra cui Bigo Live, Likee e Hago, che consentono agli utenti di interagire tra loro in tempo reale. JOYY ha acquisito una notevole popolarità in oltre 150 Paesi, mettendo in contatto centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. La società sta ora esplorando e ampliando attivamente il proprio business globale di Software-as-a-Service (SaaS) e soluzioni per il commercio. JOYY conta oltre 7.000 dipendenti distribuiti in 30 città nel mondo. La società attribuisce grande importanza all’innovazione tecnologica ed è tra i leader del settore per numero di domande di brevetto e brevetti concessi”.

Il titolo sale oggi, mercoledì 12 agosto 2026, del 2% circa, a quota 74.92 dollari. Negli ultimi tre mesi di contrattazioni è balzato di oltre il 25,5%, mentre da inizio anno è salito del 15,7% circa.