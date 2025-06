L’Italia deve portare la spesa militare al 5% come chiesto dalla Nato? Partecipa al sondaggio

L’Italia deve portare la spesa militare al 5% come chiesto dalla Nato? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori ora che, in un clima internazionale ancor più teso dopo l’avvio della guerra tra Israele e Iran, ci stiamo avvicinando al prossimo vertice dell’Alleanza atlantica che si terrà in data 24 e 25 giugno a l’Aja.

L'Italia deve portare la spesa militare al 5% come chiesto dalla Nato? Di' la tua!

PER RISPONDERE AL SONDAGGIO OCCORRE CLICCARE SUL BOX IN ALTO

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina in tutto il mondo è iniziata una corsa al riarmo, con l’Europa in particolare preoccupata per un possibile allargamento del conflitto al resto del Vecchio Continente.

I Paesi europei membri della Nato infatti hanno realizzato di non essere al momento pronti a poter combattere un’eventuale guerra contro la Russia, motivo per cui anche l’Italia ha deciso di aumentare la propria spesa militare.

Al 2025 per la difesa noi spendiamo l’1,57% del nostro Pil, con una spesa annua pari 31,3 miliardi di euro; salvo clamorose sorprese, al vertice dell’Aja la premier Giorgia Meloni annuncerà un aumento fino al 2%.

Uno sforzo economico non indifferente, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che ha assicurato come l’aumento della spesa militare non avverrà a discapito di sanità, istruzione e servizi. Questo però potrebbe essere solo il primo passo visto che, su spinta degli Stati Uniti, i membri della Nato presto potrebbero essere chiamati ad arrivare fino al 5% del Pil per la difesa.

In questo scenario lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire se i lettori sono d’accordo o meno con un aumento della spesa militare fino al 5%.