Italia, 5 squadre nella Champions League 2024/2025? Classifica ranking Uefa e regolamento

L’Italia potrebbe qualificare cinque squadre alla prossima Champions League. No, non è un pesce d’aprile in largo anticipo ma uno degli effetti della riforma delle Coppe europee voluta dalla Uefa che entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione.

Quelle che si sono giocate nei giorni scorsi sono state le ultime partite dei gironi per quanto riguarda Champions, Europa e Conference League. A partire dalla stagione 2024/2025 infatti le tre Coppe cambieranno format: 36 club e non più 32 che si sfideranno in una classifica unica giocando otto partite a testa.

Le squadre partecipanti saranno divise in quattro fasce in base al ranking e ogni club affronterà due team per ogni fascia senza poter affrontare squadre connazionali. La Serie A però potrebbe essere avvantaggiata dall’aumento delle società partecipanti.

I quattro posti in più in Champions League infatti saranno così assegnati:

uno andrà alla terza classificata in campionato nella quinta federazione del ranking Uefa;

un altro posto sarà assegnato a una vincitrice del campionato;

gli ultimi due posti invece saranno assegnati alle Federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente.

Proprio quest’ultimo punto potrebbe aprire delle prospettive interessanti per l’Italia, visto il buon cammino finora delle squadre italiane impegnate in Champions, Europa e Conference League.

Champions League: come l’Italia può ottenere un posto in più

Come detto nella Champions League 2024/2025 due posti extra verranno assegnati alle Federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nelle Coppe europee nella stagione precedente.

L’Italia di conseguenza potrà qualificare cinque squadre alla prossima Champions League se riuscirà a essere tra prime due Federazioni del ranking Uefa. Questa è l’attuale classifica in base ai risultati nelle tre Coppe.

Italia 14.000

14.000 Germania 13.642

Inghilterra 13.625

Spagna 12.687

Repubblica Ceca 12.000

Belgio 11.600

Francia 11.583

Turchia 10.500

Olanda 8.600

Danimarca 8.500

Fonte Soccer Psssion

L’Italia al momento sarebbe al primo posto del ranking stagionale e qualificherebbe una squadra in più in Champions League insieme alla Germania, con l’Inghilterra che pagherebbe la doppia eliminazione di United e Newcastle.

Tutto però dipenderà da quello che succederà nei prossimi turni, con i punteggi che così saranno assegnati:

0,5 punti per ogni pareggio nella fase nei playoff di Europa e Conference e in quella a eliminazione diretta in Champions;

un punto per vittoria nella fase nei playoff di Europa e Conference e in quella a eliminazione diretta in Champions;

un punto per ogni passaggio di turno dai quarti di Conference (semifinali e finale);

un punto per ogni turno passato dagli ottavi in avanti (quarti, semifinali e finale) di Champions e Europa League.

Fonte Gazzetta

Considerando che le nostre squadre in Champions saranno tutte non testa di serie, il cammino per loro sarà complicato mentre ci sono decisamente più chance di arrivare in finale in Europa e Conference League.