Israele verrà travolta dall’inflazione?

La Banca di Israele ha mantenuto invariati i tassi di interesse a breve termine per la terza volta consecutiva lunedì, citando l’aumento delle pressioni inflazionistiche, una ripresa dell’attività economica e l’incertezza geopolitica continua dovuta al conflitto con Hamas a Gaza.

Il tasso di riferimento è stato mantenuto al 4,50%. Era stato ridotto di 25 punti base a gennaio dopo un rallentamento dell’inflazione e un impatto negativo sulla crescita economica causato dalla guerra, ma la politica è rimasta invariata a febbraio e aprile. Il Governatore Amir Yaron ha indicato che sarebbe difficile ridurre ulteriormente i tassi finché persistono le pressioni inflazionistiche e la guerra rimane una variabile incerta che incrementa la spesa governativa.

La banca centrale ha rilevato un aumento dell’ambiente inflazionistico e le aspettative di inflazione per l’anno a venire sono aumentate, situandosi intorno al limite superiore dell’intervallo target. Ha anche notato che l’attività economica e il mercato del lavoro continuano a riprendersi gradualmente, mentre l’incertezza geopolitica continua a riflettersi in un alto premio di rischio per l’economia. [...]