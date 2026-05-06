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Israele ha le atomiche e l’America lo sapeva: la lettera-bomba dei 30 democratici

Rob Piccoli

6 Maggio 2026 - 08:13

30 deputati democratici contro mezzo secolo di bugia americana su Israele: la lettera che cambia tutto.

Israele ha le atomiche e l’America lo sapeva: la lettera-bomba dei 30 democratici

Una lettera firmata da 30 deputati democratici guidati da Joaquin Castro e indirizzata al Segretario di Stato Marco Rubio sta incrinando uno dei pilastri più longevi della politica estera americana: l’ambiguità sull’arsenale nucleare israeliano.

Non si tratta di una semplice richiesta di chiarimenti. È, piuttosto, un attacco frontale a una dottrina che dura da oltre mezzo secolo.

La richiesta: fine dell’ambiguità e accesso alle informazioni. Una componente sempre più assertiva del Partito Democratico chiede tre cose precise: [...]

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