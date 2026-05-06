30 deputati democratici contro mezzo secolo di bugia americana su Israele: la lettera che cambia tutto.
Una lettera firmata da 30 deputati democratici guidati da Joaquin Castro e indirizzata al Segretario di Stato Marco Rubio sta incrinando uno dei pilastri più longevi della politica estera americana: l’ambiguità sull’arsenale nucleare israeliano.
Non si tratta di una semplice richiesta di chiarimenti. È, piuttosto, un attacco frontale a una dottrina che dura da oltre mezzo secolo.
La richiesta: fine dell’ambiguità e accesso alle informazioni. Una componente sempre più assertiva del Partito Democratico chiede tre cose precise: [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti