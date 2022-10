Gli investitori fuggono dalla Cina: motivi e previsioni

Con l’apertura del ventesimo congresso di partito il 16 ottobre, la Cina suggella un momento storico per l’eredità politica di Xi Jinping.

Tuttavia, gli investitori sono molto meno entusiasti delle prospettive del mercato del dragone: le azioni cinesi non hanno mai avuto performance così scarse prima di un Congresso del Partito Comunista.

Un’escalation delle tensioni Usa-Cina e la ripetuta difesa da parte di Pechino della sua ferma politica Covid-Zero hanno spinto gli investitori stranieri a fuggire prima del vertice, scaricando questa settimana un valore netto di $875 milioni di azioni onshore, il più alto da luglio.

Perché c’è un clima di sfiducia verso i mercati finanziari della Cina e cosa aspettarsi, secondo analisti di Bloomberg.

Mercato azionario cinese: cresce la sfiducia

Non tira un buon vento nei mercati cinesi, proprio alla vigilia dell’importante congresso politico che deve incoronare Xi per il terzo mandato.

L’indice Shanghai Composite ha perso più del 5% nell’ultimo mese, il peggior risultato pre-congressuale dall’inizio dell’indicatore nel 1991. Lo yuan è sceso di oltre il 10% quest’anno rispetto al dollaro, dirigendosi verso la peggiore performance annuale dal 1994. Le obbligazioni spazzatura cinesi denominate in dollari sono precipitate vicino ai minimi storici a causa delle crescenti ricadute di una crisi immobiliare.

In questa cornice, mentre il focus del discorso del presidente Xi sarà sull’enfasi per la crescita economica, la maggior parte degli osservatori di mercato considera improbabile che dia una svolta ai mercati e si aspetta che la volatilità persista nei prossimi mesi. Ci sono poche speranze che l’evento cambi il destino dell’indice blue-chip CSI 300, che quest’anno è in calo del 22% e si dirige verso la sua prima perdita annuale back-to-back dal 2011.

Il fatturato nel secondo mercato azionario più grande del mondo è sceso ai livelli più bassi quest’anno prima del congresso, segnalando che la fiducia degli investitori rimane bassa in un contesto incerto per l’economia e i mercati.

Gli acquirenti in calo sono emersi questa settimana, dopo che il CSI 300 è diminuito come non accadeva da aprile 2020. L’indicatore è balzato di oltre il 2% venerdì con il rimbalzo delle azioni asiatiche e statunitensi. Ma ciò ha fatto ben poco per stimolare l’ottimismo tra gli investitori a lungo termine, molti dei quali stanno optando per rimanere in attesa e in cauta osservazione.

“Sebbene sia possibile un rimbalzo tecnico, mancano i driver per un rimbalzo sostenibile poiché la visibilità per una ripresa economica è ancora bassa”, ha affermato Xiadong Bao, gestore di fondi presso Edmond de Rothschild Asset Management, aggiungendo che il recupero di venerdì in Cina era tecnico, a seguito di una mossa simile nel mercato azionario statunitense.

L’incessante perseguimento da parte di Pechino della sua rigida politica Covid rimane il più grande spauracchio per alcuni investitori. L’aumento delle infezioni e una serie di commenti sul quotidiano People’s Daily del Partito Comunista che difendono la strategia hanno rafforzato i peggiori timori dei trader.

Mentre le autorità hanno implementato politiche a sostegno della crescita, i blocchi per i contagi hanno soffocato i consumi. L’economia è destinata a espandersi a un ritmo più lento rispetto al resto dell’Asia in via di sviluppo per la prima volta in oltre tre decenni.

Qualsiasi cambiamento nella politica Covid può avvenire solo dopo l’Assemblea nazionale del popolo nel marzo del prossimo anno, secondo gli analisti di Nomura Holdings Inc., quando saranno nominati incarichi chiave nel governo e il rimpasto politico sarà definitivamente completato.

“C’è ben poco che la Cina possa fare per aumentare significativamente la fiducia degli investitori stranieri sui fronti della gestione economica e di una crescita migliore”, ha affermato Diana Choyleva, capo economista di Enodo Economics. “Pechino dovrà esagerare con un’azione politica stimolante per alterare le percezioni. È improbabile che questo accada.”

Tensioni Usa-Cina nel mirino degli investitori

Anche se la pandemia alla fine svanisse, gli investitori temono che l’accesa rivalità della Cina con gli Stati Uniti sulle ambizioni tecnologiche e geopolitiche continuerà a gettare nuvole sui suoi asset.

Hao Hong, partner e capo economista di Grow Investment Group, ha affermato che il mercato è malato a causa di una serie di fattori, dal divieto statunitense alle esportazioni di tecnologia relativa ai semiconduttori, alle restrizioni pandemiche e alla bolla immobiliare.

L’amministrazione Biden ha lanciato restrizioni radicali per frenare l’accesso della Cina alla tecnologia statunitense, una mossa che potrebbe scoraggiare l’obiettivo di Xi di rendere la nazione autosufficiente nella catena di approvvigionamento industriale. Un’altra preoccupazione è l’accelerazione delle tensioni che circondano Taiwan.

“Il rischio a lungo termine in realtà non è la politica sul Covid. Riguarderà maggiormente la tensione Usa-Cina”, ha detto questa settimana Nicholas Yeo, capo delle azioni cinesi presso Abrdn plc, a Bloomberg Television.