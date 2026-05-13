L’attuale contesto di mercato assai fragile e ballerino ha prodotto, tra le altre, una generalizzata risalita dei rendimenti sul comparto obbligazionario. Tuttavia, è nei distinguo tra un emittente e l’altro che si colgono meglio le differenze. I titoli del Governo di Sua Maestà, per esempio, sono quelli che oggi in Europa, tra i Paesi più avanzati, se la stanno passando peggio degli altri. Detta in numeri, più del 5% di rendimento annuo lordo a scadenza sul GILT 10Y (5,08% al momento) e il 5,74% sul trentennale. E “per fortuna”, verrebbe da dire, stiamo parlando di uno Stato sovrano dai rating robusti.

Le cose vanno di una spanna meglio per chi non vanta la doppia A come il Regno Unito, tipo l’Italia che spazia tra BBB+ eBaa2. Rispetto ai minimi di fine febbraio gli yield sono saliti ma non sono ai massimi di periodo come a marzo. Per tastare meglio il polso della situazione ecco 2 BTP Green sotto cento per investire a lungo termine a ricco sconto o a ricca cedola.

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