Investire con l’All Weather Portfolio: guida alla composizione del modello di Ray Dalio

Il portafoglio ’All Weather’ di Ray Dalio, reso celebre da Anthony Robbins nel suo libro “Soldi. Domina il gioco”, è diventato un punto di riferimento per moltissimi investitori e risparmiatori. Ideato dal fondatore di Bridgewater Associates, uno dei più grandi hedge fund al mondo, questo portafoglio è progettato per offrire performance stabili in qualsiasi condizione di mercato.

A differenza di strategie più aggressive, che puntano su rendimenti elevati nel breve termine, questo portafoglio privilegia la stabilità, cercando di minimizzare le perdite durante le fasi di mercato negative.

All Weather Portfolio di Ray Dalio e le 4 stagioni dell’economia [...]