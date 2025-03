Come trasformare €50.000 in €1 milione

Trasformare €50.000 in €1 milione con un Etf capace di resistere alle crisi è davvero possibile?

Il 2025 si sta dimostrando un anno complicato per chi investe. Dazi, guerre commerciali e tensioni geopolitiche hanno messo sotto pressione le principali piazze mondiali, con un aumento della volatilità e un calo dell’ottimismo con cui era iniziato l’anno. L’S&P 500, tra gli indici più seguiti al mondo, ha già lasciato sul campo circa il 4% da gennaio e l’incertezza continua a pesare sulle prospettive dei mercati per i prossimi mesi.

In un contesto così instabile, molti investitori preferiscono attendere tempi migliori, spaventati dalle valutazioni ancora elevate e dai rischi di nuove correzioni. Ma la storia dei mercati finanziari insegna che per ottenere i migliori risultati nel lungo periodo è utile cogliere le eventuali opportunità proprio nei momenti più difficili. Non è solo teoria. [...]