Perché c’è turbolenza nei mercati? Cosa sta succedendo

Come investire in borsa?

C’è un’opinione piuttosto diffusa e unanime tra gli analisti sul contesto finanziario attuale: volatilità e turbolenze dominano la scena su Borse, obbligazioni, materie prime e mercati emergenti.

Tra guerra dei dazi, conflitti irrisolti, stime di crescita economica in peggioramento, inflazione a rischio rialzo, prudenza delle banche centrali, il quadro che si va delineando è di imprevedibilità geopolitica ed economica.

I primi tre mesi del 2025 promettevano di essere turbolenti, ma pochi si aspettavano che il mondo fosse sull’orlo di una vera e propria guerra commerciale e che gli investitori abbandonassero Wall Street così rapidamente dopo il ritorno alla Casa Bianca del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questa la riflessione di un gruppo di analisti su Reuters.

Intanto, gli investitori nei mercati emergenti sono stati scossi da una serie di crisi interne e i mercati del Regno Unito stanno affrontando una resa dei conti, mentre l’impatto dei dazi di Trump diventa evidente nei dati economici globali. Cosa sta succedendo e cosa si aspettarsi sui mercati nei prossimi giorni? Alcuni fattori da tenere sotto osservazione e che possono innescare turbolenza.

Borse in titl Le azioni statunitensi stanno perdendo denaro a uno dei tassi settimanali più rapidi mai registrati e maggiori flussi si stanno riversando in mercati precedentemente messi da parte. L’indice STOXX 600 europeo è destinato a un guadagno del 9,3% nel primo trimestre, rispetto all’indice S&P in perdita del 4,5%, con una performance più forte rispetto al benchmark statunitense nelle prime 12 settimane dell’anno dal 2015. I titoli della difesa hanno guidato il balzo, poiché i leader europei hanno cercato modi per finanziare la spesa per la sicurezza, con il sostegno degli Stati Uniti che non sembra più essere scontato. I titoli tecnologici cinesi sono saliti vertiginosamente, con un indice regionale più alto di oltre il 30%, mentre un paniere di titoli Big Tech di Wall Street è sceso del 15%. Gli investitori stanno prendendo in considerazione TIARA (There Is A Real Alternative) alle azioni statunitensi.

Stati Uniti sotto pressione Gli investitori, preoccupati dai segnali di rallentamento della crescita e dall’incertezza sui dazi, riceveranno una serie di nuovi dati dagli Stati Uniti la prossima settimana, tra cui un indicatore chiave dell’inflazione. L’indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) di febbraio, una misura dell’inflazione attentamente monitorata è atteso per il 28 marzo. Mercoledì la Federal Reserve ha alzato le sue aspettative per il PCE, prevedendo che avrebbe chiuso l’anno al 2,7%, in aumento rispetto alla precedente previsione del 2,5%, al di sopra del suo obiettivo del 2% per l’inflazione annuale. Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha fatto sapere che la banca centrale statunitense attenderà maggiore chiarezza sulle politiche dell’amministrazione Trump mentre valuta quando riprendere i tagli dei tassi. Saranno al centro dell’attenzione anche gli indicatori di fiducia e di opinione dei consumatori, dopo la lieve ripresa delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti a febbraio.

Le economie in via di sviluppo traballano Le vendite avvenute negli ultimi giorni in Turchia, Indonesia e Colombia hanno concentrato l’attenzione degli investitori su problemi che affliggono alcune economie in via di sviluppo. Un ritorno alla politica monetaria ortodossa negli ultimi due anni ha visto gli investitori riscaldarsi di nuovo verso la Turchia. Tuttavia, le autorità che hanno arrestato il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu, il principale rivale politico del presidente Tayyip Erdogan, hanno causato una disfatta della lira e hanno fatto scendere bruscamente azioni e obbligazioni, spingendo la banca centrale ad aumentare i tassi di prestito overnight. Le preoccupazioni sulla strategia fiscale e le prospettive di crescita dell’Indonesia hanno agitato anche la rupia e le azioni, spingendo la banca centrale a intervenire. Inoltre, il ministro delle finanze della Colombia si è dimesso tra scontri sui tagli al bilancio, ore dopo che i legislatori hanno respinto una riforma del lavoro del presidente di sinistra Gustavo Petro, che ha già sostituito 12 dei suoi 19 ministri.