Investimenti nel 2026, 3 lezioni da conoscere assolutamente secondo BlackRock

Laura Naka Antonelli

7 Gennaio 2026 - 15:48

BlackRock presenta agli investitori e potenziali tali 3 lezioni da conoscere per muoversi nel 2026, dopo un 2025 all’insegna della volatilità.

Investimenti nel 2026, 3 lezioni da conoscere assolutamente secondo BlackRock

Il 2025 è stato un anno unico per i mercati, e prendere decisioni sugli investimenti da fare non è stato assolutamente semplice. Basti pensare al caos che è stato scatenato il 2 aprile 2025 dall’annuncio della raffica dei dazi decisi dall’amministrazione USA di Donald Trump. Un annuncio che, come ricorda BlackRock, ha dato il via alla settimana di sell, per lo S&P 500, peggiore dall’inizio della pandemia Covid.

Nonostante questo, ha fatto notare il colosso del risparmio gestito numero uno al mondo, Wall Street ha terminato il 2025 con guadagni a doppia cifra per il terzo anno consecutivo, e anche i Treasury sono riusciti a riportare una solida performance, nonostante le pressioni fiscali e l’inflazione persistente abbiano portato gli investitori a chiedere premi più elevati per detenere titoli di Stato made in USA.

Il 2025 è stato anche l’anno del boom imponente dei prezzi dell’oro, ha fatto notare BlackRock Investment Institute, balzati di oltre il 60%, grazie allo status innegabile di bene rifugio per eccellenza del metallo giallo. Qanto è successo sui mercati ha portato gli analisti della società di investimenti a illustrare alla comunità degli investitori tre lezioni da tenere a mente per muoversi in questo nuovo anno 2026, in un contesto in cui tra gli interrogativi che aleggiano sui mercati c’è quello che riguarda la febbre sull’AI, ovvero sull’intelligenza artificiale. Una febbre che andrà avanti, facendo il gioco delle Big Tech USA, oppure che si raffredderà? [...]

Money

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Blackrock
# Investimenti
# Intelligenza artificiale
# azioni

