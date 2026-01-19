Investimenti 2025 in Startup. L’Italia è 10ª in Europa, ma un dato su 3 fa crollare l’entusiasmo

Negli ultimi anni l’ecosistema europeo dell’innovazione ha accelerato in modo deciso, sostenuto da politiche industriali, capitali e una crescente integrazione tra ricerca e impresa. In questo contesto, l’Italia avanza, ma con un passo ancora irregolare. Nel 2025 il nostro Paese è stato classificato come “moderato innovatore”, con un punteggio pari al 93% della media dell’Unione Europea e posizionandosi al 14º posto tra gli Stati membri e 28º posto a livello globale. Un risultato che segnala progressi concreti, ma anche una distanza non ancora colmata rispetto ai leader continentali e esclude l’Italia dal gruppo delle economie più attrattive.

Il confronto diventa però più netto quando si guarda alla capacità di attrarre investimenti. Nel 2025 l’Italia risulta decima in Europa per volume complessivo di investimenti in startup, nettamente distanziata da economie come Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. Ancora più indicativo è il dato sugli investimenti pro capite, che nel 2024 si attestano intorno ai 114 euro: un livello contenuto, che riflette una profondità finanziaria ancora limitata e una minore propensione al rischio rispetto ad altri mercati europei.

Il bilancio complessivo restituisce quindi l’immagine di un ecosistema che ha saputo strutturarsi e guadagnare visibilità, ma che fatica a competere sul piano delle risorse. Le startup italiane si muovono oggi in uno scenario altamente competitivo, in cui la sfida non è solo interna, ma sempre più globale: una corsa all’innovazione che richiede capitali pazienti, politiche coerenti e una visione di lungo periodo.

È in questo scenario che i dati dell’Osservatorio Creditsafe permettono di osservare più da vicino come le startup innovative italiane si distribuiscono, crescono e reagiscono alle sfide del contesto competitivo.

Quadro normativo e contesto italiano

Il sistema delle startup innovative in Italia affonda le sue radici nella normativa varata con la legge dedicata alle “startup innovative”: una cornice normativa pensata per abbattere barriere burocratiche e favorire la nascita e lo sviluppo di imprese ad alto contenuto tecnologico.

Queste imprese, spesso giovani, con idee nuove, prodotti o servizi innovativi, e un potenziale di scalabilità — sono pensate come motori di innovazione, in grado di portare non solo valore economico, ma trasformazione nel tessuto produttivo e sociale.

Ma come si confronta l’Italia rispetto agli standard europei di politiche a sostegno delle startup? Secondo il report 2024 del Europe Startup Nations Alliance (ESNA), la media di adozione di politiche “startup-friendly” nei paesi europei è pari al 61%, mentre l’Italia segna circa il 48%. Questo vuol dire che, sebbene ci siano miglioramenti, in molti ambiti — finanza, semplificazione amministrativa, supporto alla crescita — il nostro Paese non tiene il passo con l’Europa.

Per comprendere come il sistema delle startup innovative si distribuisce sul territorio, si struttura nei diversi settori ed evolve nel tempo, l’Osservatorio Creditsafe offre una fotografia puntuale e aggiornata del fenomeno.

Geografia dell’innovazione: un’Italia che cresce a diverse velocità

Secondo l’Osservatorio Creditsafe, nel nostro Paese si registrano oltre 12.000 startup innovative e la loro distribuzione sul territorio mostra un’Italia che innova in modo disomogeneo ma sempre più dinamico. Il Nord-Ovest, con il 36% delle startup, resta il polo centrale dell’innovazione, sospinto dall’ecosistema milanese e da un forte radicamento industriale. Il Nord-Est, pur più piccolo in numeri assoluti, mantiene una buona vitalità grazie alla tradizione dei distretti e alla loro trasformazione digitale.

Il Centro Italia si posiziona al 19%, mentre il Sud, con il suo 22%, sorprende per un fermento crescente fatto di nuove iniziative, investimenti locali e una generazione di imprenditori che vede nell’innovazione una leva di sviluppo. Le Isole, con il 6%, rappresentano l’area più fragile, ma non priva di esperienze significative.

È osservando la quota di startup sul totale delle nuove società di capitali con le medesime caratteristiche strutturali delle prime che emergono le aree più virtuose: la Lombardia guida con il 3,5%, ma è il Friuli Venezia Giulia, con il 3,2%, a offrire uno dei segnali più interessanti. A seguire, Marche, Piemonte e Liguria mostrano un’intensità innovativa che supera quella di molte regioni più grandi. Anche il Sud si difende: la Campania con il 2,7% è tra i territori più dinamici, confermando che l’innovazione italiana è oggi un fenomeno più diffuso e meno prevedibile rispetto al passato.

Dove nasce l’innovazione: settori e specializzazioni

Se la geografia racconta dove nascono le startup, la classificazione settoriale rivela come l’Italia sta innovando. E qui la fotografia è particolarmente interessante.

Il settore delle telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica (Ateco K), domina incontrastato con 6.482 startup, oltre la metà dell’intero ecosistema. Questo dato conferma che la spinta principale dell’innovazione italiana arriva dal digitale: software, tecnologie connesse, soluzioni ICT, piattaforme e servizi informatici che stanno ridisegnando interi settori produttivi.

Subito dopo troviamo il comparto delle attività professionali, scientifiche e tecniche (Ateco N), con 2.684 startup. Si tratta di imprese che portano innovazione nei servizi altamente specializzati: analisi tecniche, ricerca applicata, consulenza scientifica, servizi ingegneristici. È un segmento che cresce in modo costante e che rappresenta un ponte naturale tra mondo produttivo e innovazione.

La manifattura (Ateco C), conta 1.350 startup: una quota relativamente contenuta, ma di grande valore. Qui si concentrano molte delle iniziative che lavorano su materiali avanzati, produzione sostenibile, automazione dei processi e integrazione di tecnologie digitali nel mondo industriale. È un’artigianalità evoluta, che punta alla trasformazione dei processi più che al prodotto in sé.

Interessante è anche il caso del settore delle attività editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzione di contenuti (Ateco J) che, pur con numeri più piccoli (277 startup), presenta la seconda incidenza percentuale più alta sul totale delle società di capitali del settore (8,7%). È il segno di un comparto che, più di altri, sta vivendo una rivoluzione profonda: piattaforme digitali, podcasting, produzioni multimediali, editoria innovativa, streaming e contenuti on-demand stanno cambiando la natura stessa della comunicazione.

Identità delle startup: vocazione sociale, tecnologia e diversità

Oltre ai numeri, uno degli elementi che meglio racconta l’ecosistema delle startup innovative italiane è la loro identità. Colpisce innanzitutto la forte vocazione sociale, che riguarda il 98% delle startup analizzate. Con questa espressione si intendono le imprese che operano nei settori individuati dalla disciplina dell’impresa sociale o che, pur appartenendo ad ambiti tecnologici avanzati, sviluppano prodotti e servizi capaci di generare un impatto positivo sul benessere della collettività. In altre parole, sono startup che mettono l’innovazione al servizio di bisogni sociali, ambientali o comunitari, integrando finalità economiche e utilità sociale nel proprio modello di business.

Accanto a questa dimensione emerge il tema del valore tecnologico, che coinvolge una quota più contenuta del sistema. Solo il 15% delle startup rientra infatti nella categoria delle imprese ad alto valore tecnologico, in particolare in ambito energetico: si tratta di realtà che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad elevato contenuto tecnologico legati all’energia. Sono startup fortemente orientate alla ricerca, all’innovazione di processo e di prodotto, spesso con cicli di sviluppo più lunghi ma con un potenziale di crescita e scalabilità molto elevato. La loro presenza ancora limitata non segnala una debolezza strutturale, quanto piuttosto un ambito di sviluppo futuro per l’ecosistema italiano.

Sul fronte della diversità, il quadro che emerge è articolato e racconta un ecosistema che sta evolvendo, ma con margini di miglioramento ancora evidenti. La presenza femminile si manifesta in modo strutturato nel 13% delle startup, pari a 1.602 imprese a prevalenza femminile, a cui si aggiunge un 4% di aziende interamente femminili. Si tratta di un segnale incoraggiante, che indica una partecipazione attiva delle donne all’innovazione, pur restando lontani da una reale parità di genere.

Anche la componente giovanile mostra una dinamica simile: il 16% delle startup presenta una prevalenza di soci under-35 (1.982 imprese), mentre il 6% è composto esclusivamente da giovani. È un dato che testimonia una presenza significativa di nuove generazioni nell’imprenditoria innovativa, ma che allo stesso tempo suggerisce come l’accesso all’ecosistema startup richieda ancora competenze, capitali e reti spesso più facilmente disponibili in età più avanzata.

Bilanci 2024: crescita, investimenti e fisiologia dell’innovazione

L’analisi dei bilanci, basata sulle elaborazioni dell’Osservatorio Creditsafe, consente di cogliere con maggiore precisione la fase di maturità economica delle startup innovative italiane. Le performance economiche confermano un ecosistema in movimento. Le 8.198 startup con bilancio disponibile generano un valore della produzione di 1,74 miliardi di euro, con una media di 212.304 € per impresa. Un dato ancora più significativo è la crescita rispetto al 2023: +20% dei ricavi totali. È un segnale forte, che testimonia come le startup stiano entrando in una fase di consolidamento e ampliamento delle attività.

Il dato sulla redditività va letto con cautela: il 56% delle startup è in perdita, mentre il 44% registra un utile. Questa apparente fragilità non è un’anomalia: è fisiologica in imprese che investono massicciamente nei primi anni per sviluppare tecnologie, costruire prodotti, conquistare il mercato. Le startup non nascono per fare utile immediato: nascono per crescere, innovare e scalare.

Impatto occupazionale: team piccoli, valore grande

Limitando l’analisi alle startup innovative per cui è disponibile il dato sugli addetti, risultano 4.945 imprese con dipendenti, per un totale di 17.084 occupati e una media di 3,4 addetti per azienda. Numeri che riflettono il modello tipico delle startup: strutture snelle, team ridotti e altamente specializzati, costruiti per crescere in modo graduale.

Il confronto con le società di capitali tradizionali (media 6,4 addetti) mostra un impatto occupazionale ancora limitato, ma è importante ricordare che le startup creano soprattutto nuove professioni e competenze avanzate, spesso legate alla tecnologia, ai contenuti digitali, alla ricerca scientifica. Il loro valore si misura tanto nei posti di lavoro, quanto nella qualità e nella natura delle competenze che introducono nel mercato.

L’ecosistema delle startup innovative italiane è ormai una realtà strutturata, diffusa e dinamica, ma ancora lontana dalla piena maturità. I dati raccontano un sistema che cresce, sperimenta e innova, spesso con risorse limitate e modelli organizzativi leggeri. La sfida dei prossimi anni sarà trasformare questo potenziale in scala, rafforzando l’accesso ai capitali, il sostegno alla crescita e l’inclusività dell’ecosistema, per rendere l’innovazione un vero motore di sviluppo del Paese.

Nota metodologica

L’analisi presentata in questo articolo fa riferimento esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo delle startup innovative. I dati utilizzati provengono dall’Osservatorio Creditsafe e da fonti ufficiali. L’articolo è stato sviluppato in collaborazione con Creditsafe Italia.