Dopo il lancio della seconda edizione dei Money Awards, il premio di Money.it dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane, entra ora nel vivo la fase più importante: quella delle candidature.

Startup, PMI, e-commerce e aziende innovative da tutta Italia possono già presentare il proprio progetto e concorrere per entrare tra le realtà protagoniste dell’edizione 2026.

Ma come funziona esattamente la candidatura? Quali sono le categorie aperte? Quali requisiti bisogna rispettare? E soprattutto: cosa ottengono le aziende selezionate?

Ecco una guida completa per candidarsi ai Money Awards 2026.

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Chi può candidarsi ai Money Awards 2026

I Money Awards 2026 sono aperti a imprese, startup e PMI con sede operativa in Italia e attive da almeno 12 mesi.

Le aziende che hanno già partecipato alla prima edizione possono candidarsi nuovamente, purché il progetto non abbia già vinto nella stessa categoria.

La partecipazione è completamente gratuita e non sono previsti costi né per l’iscrizione né per l’eventuale accesso alla fase finale.

Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2026.

In quali categorie ci si può candidare?

L’edizione 2026 dei Money Awards prevede due categorie accessibili tramite candidatura spontanea: Future Money Awards e People’s Money Awards.

Ogni percorso è pensato per valorizzare forme diverse di eccellenza imprenditoriale.

Future Money Awards: innovazione e sostenibilità

I Future Money Awards sono dedicati alle aziende che stanno sviluppando progetti innovativi o sostenibili.

La categoria si divide in due sottocategorie:

innovazione

sostenibilità

Le imprese possono candidarsi a una sola sottocategoria oppure a entrambe. I progetti vengono valutati da una giuria di esperti del settore sulla base di criteri come originalità, scalabilità e impatto.

È la categoria pensata per le aziende che vogliono raccontare un percorso distintivo e valorizzare il proprio approccio al futuro.

People’s Money Awards: e-commerce e startup innovative

I People’s Money Awards mettono invece la valutazione direttamente nelle mani del pubblico.

La categoria è aperta a:

e-commerce

startup innovative

Le aziende candidate vengono presentate sulla piattaforma dedicata e sottoposte alla votazione degli utenti online. Un percorso che premia non solo la qualità del progetto, ma anche la capacità di coinvolgere il proprio pubblico e costruire una community attiva.

Come funziona il processo di candidatura

Il processo di candidatura è semplice e completamente digitale. Per partecipare è necessario:

Registrarsi gratuitamente su Money.it; Selezionare la categoria di interesse; Compilare il form con le informazioni richieste; Inviare la candidatura entro il 31 luglio 2026.

Ogni azienda può candidarsi a più categorie contemporaneamente, purché rispetti i requisiti specifici previsti per ciascuna. Tutte le informazioni e il form di candidatura sono disponibili nel regolamento ufficiale dei Money Awards.

Come avviene la selezione delle aziende

Dopo la chiusura delle candidature, il percorso entra nella fase di valutazione.

Per i Future Money Awards, i progetti vengono analizzati da una giuria di esperti che selezionerà le aziende finaliste.

che selezionerà le aziende finaliste. Per i People’s Money Awards, invece, sarà il pubblico a valutare le aziende candidate attraverso una votazione online.

Tra settembre e ottobre verranno definite le short-list ufficiali dei finalisti.

Cosa ottengono le aziende selezionate

Partecipare ai Money Awards non significa soltanto concorrere per un riconoscimento. Le aziende selezionate entrano infatti in un percorso di visibilità qualificata sui canali di Money.it, che ogni giorno attirano lettori interessati a economia, impresa, mercati e innovazione.

Le imprese partecipanti possono infatti ottenere:

visibilità editoriale attraverso contenuti dedicati;

maggiore riconoscimento del brand;

opportunità di networking con imprenditori e potenziali stakeholder;

accesso all’esclusivo evento di premiazione.

I finalisti riceveranno due inviti omaggio per la serata conclusiva dei Money Awards, che si terrà il 26 novembre 2026 a Roma, con cena inclusa e pernottamento a carico dell’organizzazione per chi proviene da fuori città.

Perché candidarsi ai Money Awards 2026

Per molte aziende, partecipare a un premio significa soprattutto ottenere un riconoscimento simbolico. I Money Awards vogliono andare oltre.

L’obiettivo è valorizzare le storie imprenditoriali che stanno contribuendo concretamente alla crescita del Paese, offrendo alle imprese selezionate uno spazio di racconto, relazione e visibilità.

Per startup, PMI ed e-commerce, può rappresentare un’occasione concreta per rafforzare il proprio posizionamento e far conoscere il valore costruito ogni giorno.

Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2026.

Il palco è pronto.