Inter Psg dove vederla in tv in chiaro, la finale di Champions gratis

Inter Psg dove vederla in tv in chiaro: tutto pronto per la finale della Champions League che andrà in scena - in un’Allianz Arena esaurita in ogni ordine di posto - sabato 31 maggio con il fischio di inizio in programma per le ore 21.00.

Due anni dopo l’amara finale di Istanbul l’Inter torna a giocarsi la possibilità di alzare al cielo la Champions League, trofeo già vinto tre volte l’ultima delle quali nel 2010 nello storico anno del triplete.

Di fronte i nerazzurri si troveranno un lanciatissimo Psg, fresco vincitore della Ligue 1 e alla ricerca ora della prima gioia anche in Champions: da quando i parigini si sono liberati di stelle e figurine sembrerebbero avere trovato finalmente una propria identità dopo anni di spese pazze e scarsi risultati a livello continentale.

L’Inter dopo la delusione di un campionato perso alle ultime giornate - ai nerazzurri è stato fatale il rocambolesco pareggio casalingo con la Lazio durante la penultima giornata - non arriva a questa finale di Champions con i favori del pronostico, ma i ragazzi di mister Inzaghi durante questa stagione si sono esaltati in Europa quando hanno affrontato autentiche corazzate come City, Arsenal, Bayern Monaco e Barcellona.

Tutti motivi questi per vedere in tv o in streaming Inter-Psg, con la buona notizia per gli appassionati di calcio è che la finale di Champions League sarà trasmessa anche in chiaro a seguito di una direttiva dell’Agcom.

Vediamo allora dove sarà trasmessa gratis oppure a pagamento la finale di Champions League, dando uno sguardo anche a dove vedere Inter-Psg a Milano visti i tanti maxischermi presenti nel capoluogo meneghino.

Inter Psg dove vederla in tv in chiaro Essendo una finale di una competizione importante come la Champions League, l’Agcom ha obbligato Sky - che ha i diritti per trasmettere in esclusiva buona parte delle partite - a mandare in onda la partita in chiaro. La legge italiana infatti prevede un elenco di eventi considerati di “particolare rilevanza per la società” debbano essere trasmessi in chiaro, cioè gratis in tv in modo accessibile a tutti anche senza abbonamenti. In base a questo Inter-Psg sarà trasmessa in chiaro su Tv8 naturalmente in diretta, con la finale di Champions League che sarà visibile - per chi ha uno specifico abbonamento - anche su Sky e NowTv. Ricapitoliamo allora l’orario e dove vedere in tv Inter-Psg, la finale di Champions League in programma sabato 31 maggio. Inter-Psg, ore 21 diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport e in chiaro su Tv8 Per quanto riguarda lo streaming, per chi ha le credenziali d’accesso e un abbonamento specifico a Sport la partita tra Inter e Psg sarà visibile in diretta anche tramite le app SkyGo e NowTv.