Serie A quanto incassano le squadre dalle TV, Inter in testa alla classifica

Quanto incassano le squadre della Serie A dalle TV? Quello dei diritti televisivi è un argomento centrale del calcio moderno, soprattutto in Italia dove i club del massimo campionato in molti casi dipendono in tutto e per tutto da questa voce di incasso.

Dopo una sorta di dominio di Sky, che comunque ha mantenuto tre partite in co-esclusiva, negli ultimi anni in Serie A quando si parla di diritti TV il pensiero corre immediatamente a Dazn, piattaforma che ogni giornata trasmette tutte e dieci le partite di cui sette in esclusiva e le altre in co-esclusiva con Sky.

Stando a un report pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda la stagione 2024/2025 in totale le 20 squadre di Serie A hanno incassato 898 milioni.

Una cifra importante, ma che è inferiore rispetto alla stagione precedente quando le squadre si sono divise una torta da 1.072 milioni. Un calo che inevitabilmente andrà a produrre effetti anche nei bilanci delle società.

Vediamo allora chi ha incassato di più in Serie A dalle TV, con l’Inter che nello scorso campionato è stata la squadra che si è assicurata i maggiori guadagni in virtù dello Scudetto conquistato l’anno prima.