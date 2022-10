Inflazione: ritorno agli anni ’70? - Il commento di XTB

L’elevata inflazione è stata la principale causa del tumultuoso decennio degli anni ’70. Gli investitori all’epoca hanno imparato la lezione: l’inflazione significava tassi di interesse più alti e mercati ribassisti, mentre il periodo di inflazione in calo dei due decenni successivi ha portato un grande mercato rialzista.

Perché l’inflazione è importante?

L’inflazione, a patto che sia bassa e stabile, è un fenomeno desiderato, in quanto favorisce la crescita economica, aiutando a pianificare il business e a gestire i costi. Senza inflazione i prezzi diminuirebbero e ciò creerebbe una situazione difficile per le imprese interessate. Tuttavia, un’inflazione eccessivamente elevata è un problema. Innanzitutto, l’inflazione crea incertezza sul mercato. Le aziende, di conseguenza, non possono pianificare il proprio budget e le famiglie non sanno quanto valgono esattamente i loro redditi. I mutui diventano costosi, le valute perdono competitività e le azioni soffrono di tassi di interesse più elevati. Le conseguenze sono molteplici; ma pochi investitori se ne ricordano. L’ultimo episodio di alta inflazione sembra lontano, ma può essere più vicino di quanto molti pensino.

Come siamo giunti a questo punto?

Prima di immergerci nelle somiglianze con l’inflazione degli anni ’70, analizziamo come siamo arrivati ​​al punto in cui l’inflazione ha superato di gran lunga gli obiettivi delle banche centrali.

Consultando un qualsiasi libro di economia, scoprirai che il prezzo è funzione della domanda e dell’offerta.

Tale concetto sembra semplice sulla carta, ma le relazioni nell’economia globale sono così complesse che quasi quattro decenni di bassa inflazione hanno seminato dubbi. In effetti, un numero crescente di policy-makers ha iniziato a sostenere che una politica espansiva non si sarebbe tradotta in un aumento dell’inflazione.

Alcuni di quei fattori che hanno contribuito a mantenere bassa l’inflazione per anni hanno iniziato a rallentare anche prima della pandemia. I processi di globalizzazione sono rallentati e invertiti tra le “guerre commerciali” sino-americane. Le politiche ambientali, sebbene spesso necessarie (o addirittura viste come deludenti), hanno iniziato ad aumentare i costi per le aziende. Il problema principale, tuttavia, è stata la risposta alla pandemia globale.

I temibili anni ’70 sono tornati?

Le somiglianze con la prima metà degli anni ’70 sono significative anche ad uno sguardo superficiale. La guerra (allora in Medio Oriente) e il relativo aumento del prezzo del petrolio caratterizzano entrambi i periodi. Sorprendentemente, anche l’entità dell’aumento del prezzo delle materie prime è stata simile. Nel 72-74 era del 182% come misurato dall’indice dei prezzi GSCI, mentre ora (da aprile 2020 a giugno di quest’anno) è del 199%. Tuttavia, ci sono ancora più somiglianze.

Cominciamo con gli aspetti positivi. Nel 1974, il picco nel mercato delle materie prime ha comportato anche un picco dell’inflazione (per diversi anni). L’indice dei prezzi delle materie prime ha raggiunto il picco nel novembre 1974, quando è stata registrata l’inflazione più alta, mentre il fulcro dell’inflazione (esclusi i prezzi dell’energia e dei generi alimentari) ha raggiunto il picco 3 mesi dopo. Ciò è confermato dall’evidente correlazione tra l’indice storico e l’inflazione annuale.

Ciò sembrerebbe convalidare l’aspettativa del mercato di un calo dell’inflazione, confermata di recente dal molto più basso ISM Prices Paid Index. In questo caso, tuttavia, entrambi mostrano un calo dell’indice anche prima del picco GSCI, e la stessa relazione di inflazione sembra essere più forte solo con l’indice GSCI, quindi la componente dei prezzi pagati dell’ISM è di secondaria importanza.

In conclusione

Le somiglianze con gli anni ’70 sono sorprendenti. Tuttavia, ci sono differenze importanti da tenere a mente. Per prima cosa, i banchieri centrali conoscono molto bene la storia economica del periodo e ora stanno prendendo sul serio la minaccia dell’inflazione. Questo non era il caso quando l’inflazione iniziò a salire alla fine degli anni ’60. Non ci aspettiamo di vedere una ripetizione dell’inflazione che abbiamo visto negli anni ’70, anche se potremmo trovarci ancora una volta di fronte a un periodo di stagflazione, una combinazione di inflazione elevata e crescita bassa o in rallentamento. La storia economica del periodo può quindi fornire spunti preziosi.

Se sei interessato ad essere aggiornato sulle ultime notizie di mercato, ti suggeriamo di visitare questo link.