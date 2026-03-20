Incassi al cinema: un giovedì sera, quello di ieri, che ha scompaginato il box office, con tantissime new entry e una sfida inedita nelle primissime posizioni. Ryan Gosling ritorna al cinema con L’ultima Missione: Project Hail Mary, film d’avventura sci-fi che porta lo spettatore nello spazio. Ma anche l’Italia non rimane a guardare, con l’esordio cinematografica di Peppe Iodice e il suo Mi Batte il Corazon che si inserisce subito sul podio. Bene anche Notte prima degli Esami 3.0, fermatosi appena fuori dal podio. Ma nei numeri com’è andata la giornata?

Vince il giovedì con più di 120 mila euro L’ultima Missione, con Ryan Gosling che ha più che doppiato il secondo in classifica, sia per incassi che per presenze. Peppe Iodice esordisce comunque in maniera convincente, portando a casa un incasso di oltre 50 mila euro in attesa del weekend. Resiste il film d’animazione Jumpers al 3° posto.

Scende al 5° posto Un Bel Giorno, di e con Fabio De Luigi, subito davanti a Rocco Papaleo e al suo Il Bene Comune. Cime Tempestose esce incredibilmente dalla top 10 dopo un mese di dominio. Al 10° troviamo, invece, il rientro di One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, dopo il trionfo agli Oscar 2026.

Box Office Italia: la classifica degli incassi al cinema di ieri, giovedì 19 marzo 2026

Analizzando i dati di Cinetel, la società italiana che rileva e distribuisce quotidianamente i dati del box office, ecco quali sono i 10 film più visti della giornata di ieri - giovedì 19 marzo - incrociando i rilevamenti al botteghino di circa 3.000 sale.

1) L’ultima missione: Project Hail Mary: 123.013 euro (16.110 spettatori)

Regia : Phil Lord, Christopher Miller

: Phil Lord, Christopher Miller Cast : Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung

: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung Distribuzione : Eagle Pictures

: Eagle Pictures Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia 150 milioni di dollari 123.013 euro 182.156 euro

L’ultima missione: Project Hail Mary è un film di fantascienza che porta sul grande schermo una storia di sopravvivenza e scoperta ambientata nello spazio profondo. Al centro del racconto c’è Ryland Grace, un insegnante di scuola media che si risveglia su un’astronave senza memoria, incaricato di una missione decisiva per il destino del sistema solare. Mentre il Sole si spegne a causa di un fenomeno sconosciuto che colpisce anche altre stelle, Grace deve raggiungere l’unico astro apparentemente immune e comprenderne il segreto. L’esperienza si arricchisce di incontri inattesi e collaborazioni imprevedibili, in un viaggio che unisce scienza, isolamento e tensione. Tratto dal romanzo di Andy Weir, il film costruisce un racconto coinvolgente capace di intrecciare mistero e avventura in un contesto cosmico.

2) Mi batte il corazon: 52.539 euro (7.428 spettatori)

Regia : Francesco Prisco

: Francesco Prisco Cast : Peppe Iodice, Gianni Ferreri, Ivana Lotito, Antonio Milo, Francesco Procopio

: Peppe Iodice, Gianni Ferreri, Ivana Lotito, Antonio Milo, Francesco Procopio Distribuzione : Run Film

: Run Film Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 52.539 euro 52.539 euro

Mi batte il corazon è una commedia surreale ambientata a Napoli che segue la storia di Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente locale, la cui esistenza scorre tra abitudini e mediocrità. Un evento improvviso interrompe questa routine, aprendo a una condizione inattesa che mette in crisi ogni certezza personale e sociale. Tra burocrazie paradossali, relazioni messe alla prova e situazioni al limite dell’assurdo, il protagonista si ritrova a confrontarsi con una nuova prospettiva sulla vita e sul proprio ruolo nel mondo. Il racconto alterna momenti ironici a passaggi più intimi, costruendo un equilibrio tra comicità e riflessione. Il film si inserisce nella tradizione della commedia italiana contemporanea, puntando su ritmo, dialoghi diretti e una narrazione che esplora identità e cambiamento senza rinunciare a leggerezza e accessibilità.

3) Jumpers – Un salto tra gli animali: 41.474 euro (6.809 spettatori)

Regia : Daniel Chong

: Daniel Chong Cast : Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm

: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm Distribuzione : Walt Disney S.M.P. Italia

: Walt Disney S.M.P. Italia Data di uscita: 05/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia 150 milioni di dollari 41.474 euro 3.626.969 euro

Jumpers – Un salto tra gli animali è il nuovo film d’animazione Disney e Pixar che immagina un futuro in cui la comunicazione tra esseri umani e animali diventa finalmente possibile. Grazie a una tecnologia sperimentale, alcuni scienziati riescono infatti a trasferire la coscienza umana all’interno di animali robotici estremamente realistici, aprendo una porta inedita verso il mondo naturale. Al centro della storia c’è Mabel, grande amante degli animali, che decide di utilizzare questo sistema per esplorare da vicino la vita e i segreti del regno faunistico. Quella che nasce come una semplice curiosità scientifica si trasforma presto in un viaggio sorprendente tra creature, ambienti e comportamenti osservati da una prospettiva completamente nuova. Diretto da Daniel Chong e prodotto da Nicole Paradis Grindle, il film combina avventura, commedia e immaginazione tecnologica in un racconto pensato per il pubblico di tutte le età.

4) Notte prima degli esami 3.0: 38.014 euro (5.710 spettatori)

Regia : Tommaso Renzoni

: Tommaso Renzoni Cast : Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Alice Lupparelli

: Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Alice Lupparelli Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia non disponibile 38.014 euro 56.640 euro

Notte prima degli esami 3.0 è una commedia generazionale che riporta sul grande schermo uno dei titoli più iconici del cinema italiano, aggiornandolo a vent’anni dall’originale. Ambientato nel contesto scolastico contemporaneo, il film segue un gruppo di studenti alle prese con l’avvicinarsi dell’esame di maturità, tra relazioni, incertezze e dinamiche tipiche della Gen Z. Al centro del racconto, le giornate di studio, le amicizie e i contrasti con il mondo adulto si intrecciano in un clima che alterna leggerezza e riflessione. Tra nostalgia e presente, il film costruisce un ritratto corale che guarda sia al passato sia alle nuove generazioni, mantenendo uno sguardo accessibile e diretto. Un’operazione pensata per parlare a pubblici diversi, tra memoria e attualità.

5) Un bel giorno: 31.571 euro (4.902 spettatori)

Regia : Fabio De Luigi

: Fabio De Luigi Cast : Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer

: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Data di uscita: 05/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 31.571 euro 3.454.752 euro

Un bel giorno è una commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi, prodotta da Lotus Production (Leone Film Group) in collaborazione con Rai Cinema. Al centro della storia c’è Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha cresciuto da solo le sue quattro figlie, costruendo attorno a sé una routine ordinata e protetta che lo tiene lontano dal resto del mondo. Sono proprio le ragazze, però, a spingerlo a rimettersi in gioco e ad aprirsi a nuove possibilità. Quando Tommaso incontra Lara, dirigente di banca dal carattere deciso, la sua vita prende una direzione inattesa. Tra equivoci, incontri imprevisti e famiglie ingombranti, il film segue il tentativo dei due protagonisti di trovare un equilibrio tra responsabilità, sentimenti e seconde occasioni, raccontando con tono leggero le difficoltà e le sorprese che accompagnano il ritorno alla vita sentimentale.

6) Il Bene Comune: 30.527 euro (4.845 spettatori)

Regia : Rocco Papaleo

: Rocco Papaleo Cast : Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Vanessa Scalera

: Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Vanessa Scalera Distribuzione : Piper Film

: Piper Film Data di uscita: 12/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 30.527 euro 807.122 euro

Il Bene Comune è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, ambientato tra i paesaggi del Parco Nazionale del Pollino. Al centro della storia c’è Biagio, una guida di montagna esperta ma affaticata, incaricata di accompagnare quattro detenute prossime alla fine della pena lungo un’escursione tra sentieri impervi. Al gruppo si unisce anche Raffaella, un’attrice in crisi personale e professionale. La meta simbolica del viaggio è il Pino Loricato, albero secolare che domina il massiccio del Pollino e rappresenta un’immagine di resistenza. Durante la camminata, tra salite, pause e silenzi, emergono caratteri e fragilità diverse: la montagna diventa così uno spazio essenziale in cui i protagonisti sono costretti a confrontarsi con ciò che portano dentro. Un racconto corale che intreccia natura, relazioni e percorsi personali lungo un cammino condiviso.

7) Idoli - Fino all’ultima corsa: 20.440 euro (2.956 spettatori)

Regia : Mat Whitecross

: Mat Whitecross Cast : Óscar Casas, Claudio Santamaria, Ana Mena, Enrique Arce, Saul Nanni

: Óscar Casas, Claudio Santamaria, Ana Mena, Enrique Arce, Saul Nanni Distribuzione : Warner Bros. Italia

: Warner Bros. Italia Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 20.440 euro 21.568 euro

Idoli - Fino all’ultima corsa è un dramma sportivo ambientato nel mondo delle competizioni motociclistiche, dove talento e disciplina si intrecciano con dinamiche personali complesse. Al centro della storia c’è Edu, giovane pilota promettente ma dal carattere difficile, costretto a rimettersi in gioco dopo un brusco stop alla sua carriera. L’occasione arriva con una nuova scuderia, ma la sfida si rivela più complessa del previsto, soprattutto quando entra in scena un allenatore dal passato ingombrante. Tra gare ad alta tensione e allenamenti fuori dagli schemi, il film costruisce un percorso fatto di scelte, errori e possibilità di cambiamento. Senza indulgere in facili eroismi, il racconto punta sull’intensità dei rapporti e sulla crescita personale, mantenendo sempre al centro il legame tra ambizione sportiva e dimensione emotiva.

8) Reminders of Him - La parte migliore di te: 20.001 euro (3.009 spettatori)

Regia : Vanessa Caswill

: Vanessa Caswill Cast : Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford

: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford Distribuzione : Universal

: Universal Data di uscita: 12/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 20.001 euro 679.003 euro

Reminders of Him - La parte migliore di te è un dramma sentimentale tratto dall’omonimo romanzo bestseller pubblicato nel 2022 dalla scrittrice statunitense Colleen Hoover. Diretto da Vanessa Caswill, il film racconta la storia di Kenna Rowan, una giovane donna che torna nella città da cui era partita dopo aver scontato una pena detentiva. Il suo obiettivo è ricostruire un legame con la figlia Diem, che non ha mai potuto conoscere e che è cresciuta con i nonni paterni. Il ritorno di Kenna riapre ferite ancora profonde e incontra la diffidenza delle persone che fanno parte della vita della bambina. Tra tentativi di riconquistare fiducia e confronti con un passato difficile da superare, la protagonista intraprende un percorso complesso per dimostrare di meritare una seconda possibilità. Il film esplora temi come colpa, relazioni familiari e possibilità di redenzione.

9) Hamnet – Nel nome del figlio: 19.486 euro (2.861 spettatori)

Regia : Chloé Zhao

: Chloé Zhao Sceneggiatura : Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

: Chloé Zhao, Maggie O’Farrell Distribuzione : Universal

: Universal Data di uscita: 05/02/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 19.486 euro 3.631.746 euro

Hamnet – Nel nome del figlio è un film diretto e co-sceneggiato da Chloé Zhao, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, che firma la sceneggiatura insieme alla regista. Ambientato nell’Inghilterra elisabettiana, il film rilegge in chiave intima e familiare la figura di William Shakespeare, concentrandosi sul rapporto con la moglie Agnes e sui legami che tengono unita la loro famiglia. Tra Stratford-upon-Avon e Londra, la narrazione intreccia quotidianità domestica, ambizioni artistiche e dimensione spirituale, seguendo due percorsi paralleli: quello pubblico di un autore in ascesa e quello privato di una donna profondamente radicata nella natura e nell’intuizione. Girato in Galles, il film adotta un tono misurato e contemplativo, privilegiando atmosfere, gesti e sguardi. Ne nasce un racconto emotivo e delicato sul dolore, sulla memoria e sul potere trasformativo dell’arte, capace di dare forma a ciò che le parole faticano a esprimere.

10) Una battaglia dopo l’altra: 18.390 euro (2.700 spettatori)

Regia : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Cast : Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti

: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti Distribuzione : Warner Bros. Italia

: Warner Bros. Italia Data di uscita: 25/09/2025

Budget di produzione (stima) Incassi 19 marzo Incassi totali parziali in Italia 130-175 milioni di dollari 18.390 euro 5.251.331 euro

Una battaglia dopo l’altra è un dramma d’azione politica che unisce tensione narrativa e sguardo contemporaneo, firmato da Paul Thomas Anderson. Ambientato tra California e Texas, il film segue un ex rivoluzionario alle prese con una missione personale che si intreccia con dinamiche di potere e conflitti sistemici. Tra dark comedy e thriller politico, il racconto affronta temi come corruzione, razzismo e derive ideologiche, mantenendo un equilibrio tra spettacolo e riflessione. Il cast corale, guidato da Leonardo DiCaprio, contribuisce a costruire un universo complesso e stratificato. Premiato con sei Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, il film si impone come uno dei titoli più rilevanti della stagione, capace di coniugare ambizione produttiva e forte identità autoriale. Si tratta del ritorno al cinema proprio dopo il trionfo agli Oscar 2026.