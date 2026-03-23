Incassi al cinema: una domenica sera, quella di ieri, che ha confermato il trend degli ultimi giorni al box office, con qualche acclamata pellicola uscita a inizio mese che resiste ancora nelle primissime posizioni. Ryan Gosling ritorna al cinema con L’ultima Missione: Project Hail Mary, film d’avventura sci-fi che porta lo spettatore nello spazio, che trionfa, di fatto, complessivamente nel weekend. Ma anche l’Italia non rimane a guardare, con diverse commedie nostrane che si piazzano nei piani alti della classifica. Ma nei numeri com’è andata la giornata di domenica?

Vince con più di 427 mila euro L’ultima Missione, con Ryan Gosling che è riuscito a battere la concorrenza di Jumpers, film d’animazione firmato Disney. Al 3° posto ancora la coppia De Luigi-Raffaele con Un Bel Giorno, che si porta a pochi spiccioli dall’incasso complessivo monstre di 4 milioni di euro.

Sale al 4° posto Il Bene Comune, firmato da Rocco Papaleo, mentre subito dopo troviamo in sequenza Notte Prima degli Esami 3.0 e Mi Batte il Corazon, l’esordio cinematografico di Peppe Iodice. Resiste in top 10 anche il rientro di One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, dopo il trionfo agli Oscar 2026.

Box Office Italia: la classifica degli incassi al cinema di ieri, domenica 22 marzo 2026

Analizzando i dati di Cinetel, la società italiana che rileva e distribuisce quotidianamente i dati del box office, ecco quali sono i 10 film più visti della giornata di ieri - domenica 22 marzo - incrociando i rilevamenti al botteghino di circa 3.000 sale.

1) L’ultima missione: Project Hail Mary: 427.611 euro (52.172 spettatori)

Regia : Phil Lord, Christopher Miller

: Phil Lord, Christopher Miller Cast : Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung

: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung Distribuzione : Eagle Pictures

: Eagle Pictures Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia 150 milioni di dollari 427.611 euro 1.311.727 euro

L’ultima missione: Project Hail Mary è un film di fantascienza che porta sul grande schermo una storia di sopravvivenza e scoperta ambientata nello spazio profondo. Al centro del racconto c’è Ryland Grace, un insegnante di scuola media che si risveglia su un’astronave senza memoria, incaricato di una missione decisiva per il destino del sistema solare. Mentre il Sole si spegne a causa di un fenomeno sconosciuto che colpisce anche altre stelle, Grace deve raggiungere l’unico astro apparentemente immune e comprenderne il segreto. L’esperienza si arricchisce di incontri inattesi e collaborazioni imprevedibili, in un viaggio che unisce scienza, isolamento e tensione. Tratto dal romanzo di Andy Weir, il film costruisce un racconto coinvolgente capace di intrecciare mistero e avventura in un contesto cosmico.

2) Jumpers – Un salto tra gli animali: 383.500 euro (51.133 spettatori)

Regia : Daniel Chong

: Daniel Chong Cast : Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm

: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm Distribuzione : Walt Disney S.M.P. Italia

: Walt Disney S.M.P. Italia Data di uscita: 05/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia 150 milioni di dollari 383.500 euro 4.369.390 euro

Jumpers – Un salto tra gli animali è il nuovo film d’animazione Disney e Pixar che immagina un futuro in cui la comunicazione tra esseri umani e animali diventa finalmente possibile. Grazie a una tecnologia sperimentale, alcuni scienziati riescono infatti a trasferire la coscienza umana all’interno di animali robotici estremamente realistici, aprendo una porta inedita verso il mondo naturale. Al centro della storia c’è Mabel, grande amante degli animali, che decide di utilizzare questo sistema per esplorare da vicino la vita e i segreti del regno faunistico. Quella che nasce come una semplice curiosità scientifica si trasforma presto in un viaggio sorprendente tra creature, ambienti e comportamenti osservati da una prospettiva completamente nuova. Diretto da Daniel Chong e prodotto da Nicole Paradis Grindle, il film combina avventura, commedia e immaginazione tecnologica in un racconto pensato per il pubblico di tutte le età.

3) Un bel giorno: 228.006 euro (31.009 spettatori)

Regia : Fabio De Luigi

: Fabio De Luigi Cast : Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer

: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Data di uscita: 05/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 228.006 euro 3.966.086 euro

Un bel giorno è una commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi, prodotta da Lotus Production (Leone Film Group) in collaborazione con Rai Cinema. Al centro della storia c’è Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha cresciuto da solo le sue quattro figlie, costruendo attorno a sé una routine ordinata e protetta che lo tiene lontano dal resto del mondo. Sono proprio le ragazze, però, a spingerlo a rimettersi in gioco e ad aprirsi a nuove possibilità. Quando Tommaso incontra Lara, dirigente di banca dal carattere deciso, la sua vita prende una direzione inattesa. Tra equivoci, incontri imprevisti e famiglie ingombranti, il film segue il tentativo dei due protagonisti di trovare un equilibrio tra responsabilità, sentimenti e seconde occasioni, raccontando con tono leggero le difficoltà e le sorprese che accompagnano il ritorno alla vita sentimentale.

4) Il Bene Comune: 191.471 euro (27.788 spettatori)

Regia : Rocco Papaleo

: Rocco Papaleo Cast : Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Vanessa Scalera

: Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Vanessa Scalera Distribuzione : Piper Film

: Piper Film Data di uscita: 12/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 191.471 euro 1.214.360 euro

Il Bene Comune è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, ambientato tra i paesaggi del Parco Nazionale del Pollino. Al centro della storia c’è Biagio, una guida di montagna esperta ma affaticata, incaricata di accompagnare quattro detenute prossime alla fine della pena lungo un’escursione tra sentieri impervi. Al gruppo si unisce anche Raffaella, un’attrice in crisi personale e professionale. La meta simbolica del viaggio è il Pino Loricato, albero secolare che domina il massiccio del Pollino e rappresenta un’immagine di resistenza. Durante la camminata, tra salite, pause e silenzi, emergono caratteri e fragilità diverse: la montagna diventa così uno spazio essenziale in cui i protagonisti sono costretti a confrontarsi con ciò che portano dentro. Un racconto corale che intreccia natura, relazioni e percorsi personali lungo un cammino condiviso.

5) Notte prima degli esami 3.0: 154.242 euro (20.404 spettatori)

Regia : Tommaso Renzoni

: Tommaso Renzoni Cast : Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Alice Lupparelli

: Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gianmarco Tognazzi, Adriano Moretti, Alice Lupparelli Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia non disponibile 154.242 euro 435.285 euro

Notte prima degli esami 3.0 è una commedia generazionale che riporta sul grande schermo uno dei titoli più iconici del cinema italiano, aggiornandolo a vent’anni dall’originale. Ambientato nel contesto scolastico contemporaneo, il film segue un gruppo di studenti alle prese con l’avvicinarsi dell’esame di maturità, tra relazioni, incertezze e dinamiche tipiche della Gen Z. Al centro del racconto, le giornate di studio, le amicizie e i contrasti con il mondo adulto si intrecciano in un clima che alterna leggerezza e riflessione. Tra nostalgia e presente, il film costruisce un ritratto corale che guarda sia al passato sia alle nuove generazioni, mantenendo uno sguardo accessibile e diretto. Un’operazione pensata per parlare a pubblici diversi, tra memoria e attualità.

6) Mi batte il corazon: 141.979 euro (18.374 spettatori)

Regia : Francesco Prisco

: Francesco Prisco Cast : Peppe Iodice, Gianni Ferreri, Ivana Lotito, Antonio Milo, Francesco Procopio

: Peppe Iodice, Gianni Ferreri, Ivana Lotito, Antonio Milo, Francesco Procopio Distribuzione : Run Film

: Run Film Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 141.979 euro 338.104 euro

Mi batte il corazon è una commedia surreale ambientata a Napoli che segue la storia di Peppe Iovine, giornalista di una piccola emittente locale, la cui esistenza scorre tra abitudini e mediocrità. Un evento improvviso interrompe questa routine, aprendo a una condizione inattesa che mette in crisi ogni certezza personale e sociale. Tra burocrazie paradossali, relazioni messe alla prova e situazioni al limite dell’assurdo, il protagonista si ritrova a confrontarsi con una nuova prospettiva sulla vita e sul proprio ruolo nel mondo. Il racconto alterna momenti ironici a passaggi più intimi, costruendo un equilibrio tra comicità e riflessione. Il film si inserisce nella tradizione della commedia italiana contemporanea, puntando su ritmo, dialoghi diretti e una narrazione che esplora identità e cambiamento senza rinunciare a leggerezza e accessibilità.

7) Hamnet – Nel nome del figlio: 93.099 euro (12.542 spettatori)

Regia : Chloé Zhao

: Chloé Zhao Sceneggiatura : Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

: Chloé Zhao, Maggie O’Farrell Distribuzione : Universal

: Universal Data di uscita: 05/02/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 93.099 euro 3.850.660 euro

Hamnet – Nel nome del figlio è un film diretto e co-sceneggiato da Chloé Zhao, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, che firma la sceneggiatura insieme alla regista. Ambientato nell’Inghilterra elisabettiana, il film rilegge in chiave intima e familiare la figura di William Shakespeare, concentrandosi sul rapporto con la moglie Agnes e sui legami che tengono unita la loro famiglia. Tra Stratford-upon-Avon e Londra, la narrazione intreccia quotidianità domestica, ambizioni artistiche e dimensione spirituale, seguendo due percorsi paralleli: quello pubblico di un autore in ascesa e quello privato di una donna profondamente radicata nella natura e nell’intuizione. Girato in Galles, il film adotta un tono misurato e contemplativo, privilegiando atmosfere, gesti e sguardi. Ne nasce un racconto emotivo e delicato sul dolore, sulla memoria e sul potere trasformativo dell’arte, capace di dare forma a ciò che le parole faticano a esprimere.

8) Una battaglia dopo l’altra: 81.082 euro (10.912 spettatori)

Regia : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Cast : Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti

: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti Distribuzione : Warner Bros. Italia

: Warner Bros. Italia Data di uscita: 25/09/2025

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia 130-175 milioni di dollari 81.082 euro 5.474.870 euro

Una battaglia dopo l’altra è un dramma d’azione politica che unisce tensione narrativa e sguardo contemporaneo, firmato da Paul Thomas Anderson. Ambientato tra California e Texas, il film segue un ex rivoluzionario alle prese con una missione personale che si intreccia con dinamiche di potere e conflitti sistemici. Tra dark comedy e thriller politico, il racconto affronta temi come corruzione, razzismo e derive ideologiche, mantenendo un equilibrio tra spettacolo e riflessione. Il cast corale, guidato da Leonardo DiCaprio, contribuisce a costruire un universo complesso e stratificato. Premiato con sei Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, il film si impone come uno dei titoli più rilevanti della stagione, capace di coniugare ambizione produttiva e forte identità autoriale. Si tratta del ritorno al cinema proprio dopo il trionfo agli Oscar 2026.

9) Gli occhi degli altri: 73.333 euro (10.148 spettatori)

Regia : Andrea De Sica

: Andrea De Sica Cast : Filippo Timi, Jasmine Trinca

: Filippo Timi, Jasmine Trinca Distribuzione : Vision Distribution

: Vision Distribution Data di uscita: 19/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 73.333 euro 188.466 euro

Gli occhi degli altri è un thriller erotico ambientato in un contesto aristocratico isolato, dove relazioni e dinamiche di potere si intrecciano in modo sempre più complesso. In una dimora esclusiva su un’isola, un marchese e la sua cerchia organizzano eventi mondani che attirano ospiti da tutto il mondo. L’arrivo di una nuova coppia innesca un equilibrio fragile, dando vita a un legame intenso che si sviluppa rapidamente tra attrazione, desiderio e controllo. Il film segue l’evoluzione di questi rapporti, mostrando come il confine tra libertà e manipolazione possa diventare sempre più sottile. Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025 e accolto positivamente dalla critica, si distingue per l’attenzione alle dinamiche psicologiche e per la costruzione di un’atmosfera elegante ma inquieta.

10) Reminders of Him - La parte migliore di te: 69.614 euro (8.657 spettatori)

Regia : Vanessa Caswill

: Vanessa Caswill Cast : Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford

: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford Distribuzione : Universal

: Universal Data di uscita: 12/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 22 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 69.614 euro 869.195 euro

Reminders of Him - La parte migliore di te è un dramma sentimentale tratto dall’omonimo romanzo bestseller pubblicato nel 2022 dalla scrittrice statunitense Colleen Hoover. Diretto da Vanessa Caswill, il film racconta la storia di Kenna Rowan, una giovane donna che torna nella città da cui era partita dopo aver scontato una pena detentiva. Il suo obiettivo è ricostruire un legame con la figlia Diem, che non ha mai potuto conoscere e che è cresciuta con i nonni paterni. Il ritorno di Kenna riapre ferite ancora profonde e incontra la diffidenza delle persone che fanno parte della vita della bambina. Tra tentativi di riconquistare fiducia e confronti con un passato difficile da superare, la protagonista intraprende un percorso complesso per dimostrare di meritare una seconda possibilità. Il film esplora temi come colpa, relazioni familiari e possibilità di redenzione.