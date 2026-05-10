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Imposta patrimoniale presto al voto per gli italiani. La situazione internazionale rimane molto varia

Oliver Hearn

10 Maggio 2026 - 17:42

Le patrimoniali, spesso causa di forti divisioni politiche, possono essere fonte di entrate per uno stato. La situazione a livello internazionale è varia: quali sono i paesi con una patrimoniale?

Imposta patrimoniale presto al voto per gli italiani. La situazione internazionale rimane molto varia
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Mentre in Italia la proposta di una patrimoniale è al vaglio della cassazione prima di poter essere sottoposta a referendum popolare, la situazione internazionale si presenta estremamente diversificata. Francia, Spagna e Norvegia prevedono tutte forme di tassazione patrimoniale mentre altri Paesi mostrano segnali di interesse verso l’introduzione di misure analoghe.

Patrimoniale, la situazione nel mondo oggi

Diversi paesi ricorrono già a un’imposta specificamente rivolta ai patrimoni più elevati, applicata oltre una determinata soglia di ricchezza. Il caso più noto è quello della Norvegia, che impone una tassa sul patrimonio da oltre un secolo, con un’aliquota dell’1% sul patrimonio superiore a 1,76 milioni di corone, pari a circa 163.000 euro. [...]

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# Fisco e Tasse
# Patrimoniale
# Referendum

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