Imposta patrimoniale presto al voto per gli italiani. La situazione internazionale rimane molto varia

Le patrimoniali, spesso causa di forti divisioni politiche, possono essere fonte di entrate per uno stato. La situazione a livello internazionale è varia: quali sono i paesi con una patrimoniale?
Mentre in Italia la proposta di una patrimoniale è al vaglio della cassazione prima di poter essere sottoposta a referendum popolare, la situazione internazionale si presenta estremamente diversificata. Francia, Spagna e Norvegia prevedono tutte forme di tassazione patrimoniale mentre altri Paesi mostrano segnali di interesse verso l’introduzione di misure analoghe.
Patrimoniale, la situazione nel mondo oggi
Diversi paesi ricorrono già a un’imposta specificamente rivolta ai patrimoni più elevati, applicata oltre una determinata soglia di ricchezza. Il caso più noto è quello della Norvegia, che impone una tassa sul patrimonio da oltre un secolo, con un’aliquota dell’1% sul patrimonio superiore a 1,76 milioni di corone, pari a circa 163.000 euro. [...]
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