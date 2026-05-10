Per accedere alla maggior parte dei bonus e delle agevolazioni che mette a disposizione ogni anno il Governo, anche nel 2026 il parametro principale resta l’Isee. Con un Isee basso, ovviamente, il ventaglio dei bonus disponibili è molto ampio, ma anche sotto la soglia dei 35.000 euro, pur non essendo automatico, resta lo stesso abbastanza vario.

Nel 2026, quindi, basta un Isee inferiore a 35mila euro per accedere a diversi bonus e agevolazioni. Va tenuto conto, tuttavia, che ogni misura richiede specifiche soglie di reddito che possono influenzare non solo il diritto al beneficio, ma anche il suo importo.

Bonus Isee sotto i 35.000 euro

Quali sono i bonus che spettano alle famiglie con Isee entro i 35.000 euro? Se si escludono i benefici che richiedono soglie di indicatore economico abbastanza basse (come ad esempio l’assegno di inclusione o i bonus sociali), molti benefici in Italia sono riconosciuti anche con Isee sopra determinate soglie. Primo fra tutti ricordiamo l’assegno unico, che viene riconosciuto anche a coloro che non presentano l’Isee.

Tra soglie Isee, requisiti e scadenze, vediamo quali bonus spettano alle famiglie che hanno un Isee non propriamente basso.

Assegno unico per i figli

L’assegno unico e universale per i figli è il sostegno economico più diffuso tra le famiglie italiane che hanno figli a carico. Il beneficio spetta fino al compimento dei 21 anni dei figli (solo per i disabili spetta senza nessuna soglia anagrafica).

L’importo dell’assegno unico, però, varia in base alla soglia Isee in cui si rientra e se per chi ha un Isee entro i 17.468,51 euro sono riconosciuti oltre 203 euro al mese. Per chi ha un Isee sopra i 46.582,71 euro, invece, l’importo spettante è di circa 58 euro. Di conseguenza chi ha un Isee di poco inferiore ai 35.000 euro riceverà in ogni caso l’assegno unico e sicuramente il suo importo mensile sarà superiore ai 58 euro.

Bonus nuovi nati

Per chi ha Isee entro i 35.000 euro è garantito anche il bonus nuovi nati, il contributo una tantum di 1.000 euro riconosciuto per tutti i figli nati e adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Il beneficio è riconosciuto alle famiglie con Isee minorenni o Isee prestazioni familiari non superiore a 40.000 euro. L’Isee deve includere anche il nuovo nato. La domanda per vederselo riconoscere deve essere presentata all’Insp entro 120 giorni dall’evento (nascita o adozione).

Bonus libri scolastici

Un Isee di 35.000 euro o di poco inferiore, invece, non garantisce l’accesso al bonus per l’acquisto dei libri scolastici, un contributo regionale o comunale erogato spesso tramite voucher o come rimborso di quanto speso per l’acquisto dei libri di scuola.

Il bonus è stato previsto dalla legge di Bilancio 2026 e, anche se le coperture sono previste a livello statale, vengono ripartite alle Regioni che, a loro volta, le affidano ai Comuni i quali gestiscono il bonus in autonomia.

I requisiti per avere il beneficio sono:

avere un Isee che non sia superiore alla soglia massima di 30.000 euro;

avere figli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori statali e paritarie);

non aver beneficiato per lo stesso anno scolastico di altre forme di sostegno pubblico (come ad esempio rimborsi regionali o comunali per l’acquisto dei testi scolastici).

Per l’anno scolastico 2026/2027 la finestra temporale per la presentazione della domanda dovrebbe variare tra l’estate e l’autunno. Il consiglio è quello di prestare molta attenzione ai bandi comunali per non perdere il diritto a richiedere il contributo.

Bonus psicologo

Chi ha un Isee sotto i 35.000 euro potrebbe avere diritto anche al bonus psicologo che è riconosciuto, con importi variabili, alle famiglie con Isee fino a 50.000 euro.

Nel dettaglio sono riconosciuti importi pari a:

1.500 euro per Isee fino a 15.000 euro;

1.000 euro per Isee tra 15.000 e 30.000 euro;

500 euro per Isee tra 30.000 e 50.000 euro.

Considerando che il bonus può essere utilizzato per rimborsare fino a 50 euro per ogni seduta, copre da 10 a 30 sedute sedute dallo psicologo. Di questo bonus va detto, però, che essendo le risorse stanziate sempre troppo basse per soddisfare tutte le domande, negli ultimi anni ne hanno beneficiato solo le famiglie con Isee molto basso.

Carta cultura giovani

Un altro bonus dedicato a chi ha un Isee entro i 35.000 euro è la Carta della Cultura Giovani 2026 destinata ai nati nel 2007 che hanno compiuto i 18 anni nel 2025. La domanda per avere il voucher di 500 euro, spendibile per acquistare materiale dedicato alla cultura (libri, musica, biglietti per teatro o concerti) può essere presentata entro il 30 giugno, mentre il contributo deve essere speso entro il 31 dicembre 2026.

A questo bonus si affianca anche la Carta del Merito, destinata ai giovani diplomati nel 2025 con una votazione di 100/100 (senza limiti Isee). II due voucher, entrambi da 500 euro, possono anche essere cumulati.

Bonus asilo nido

Per chi ha un Isee sotto la soglia dei 35mila euro ha diritto anche al bonus asilo nido, il sostegno economico che copre le spese per la frequenza dell’asilo nido pubblico o privato. I servizi ammessi nel beneficio sono nidi, micronidi, sezioni primavera, spazio giochi e servizi educativi domiciliari. Non sono inclusi, invece, servizi come pre e post scuola e la frequenza di centri per bambini e famiglie.

Anche in questo caso l’importo spettante varia in base all’Isee. Per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024 è riconosciuto un bonus annuo di 3.600 euro a patto di avere un Isee sotto i 40mila, con Isee superiore il beneficio scende a 1.500 euro l’anno.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, invece, il bonus è pari a: