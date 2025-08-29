Il trucco su Spotify che in pochissimi conoscono

Spotify è da anni l’app di riferimento per ciò che riguarda lo streaming musicale. Nonostante le spinte della concorrenza che arrivano dalle retrovie, il colosso svedese macina numeri da record sia in termini di abbonati sia di guadagni. Un successo frutto del suo ricco catalogo di brani, album e podcast originali. Ma non solo, perché un ruolo sempre più preponderante lo hanno i tanti strumenti disponibili in app.

Sta per arrivarne un altro, una sorta di trucco che cambierà per sempre il modo in cui l’app verrà utilizzata. Annunciato in grande stile dal colosso con una nota ufficiale sul suo blog, ha da subito scatenato l’entusiasmo dei milioni di abbonati in tutto il mondo. Ora è partito il conto alla rovescia per mettere mano in prima persona al tool, è questione di giorni.

Spotify introduce la messaggistica istantanea Anche su Spotify arriva la messaggistica istantanea. Una novità a lungo richiesta da parte della community, tanto che l’azienda stessa nella sua nota di annuncio comunica che gli sforzi sono stati frutto dei continui feedback dell’utenza. L’utilizzo di Messaggi sarà molto semplice: si potranno avviare conversazioni individuali, condividere brani o reagire con emoji. Ogni volta che ascolti una canzone che ti piace, un podcast o un audiolibro, premendo sul tasto di condivisione potrai selezionare un amico e fare tap su Invia. Quando il destinatario avrà accettato la richiesta, sarà possibile iniziare a parlare con testo, canzoni, emoji e molto altro. Per accedere in ogni momento alla sezione dedicata, basterà fare tap sulla foto del proprio profilo in alto a sinistra.