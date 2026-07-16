Il titolo Netflix è crollato del 42%, ma gli utili di luglio possono cambiare tutto

Il titolo Netflix (NFLX) ha subito un calo pesante negli ultimi mesi, scendendo di circa il 42% rispetto al massimo storico di circa 130,23 dollari raggiunto l’estate scorsa e registrando una flessione del 19-24% da inizio 2026, con il prezzo che si attesta intorno ai 76 dollari e una capitalizzazione di mercato di circa 310 miliardi di dollari.

Questo ribasso avviene nonostante i fondamentali continuino a mostrare solidità, con ricavi in crescita a doppia cifra, margini operativi in espansione e un business pubblicitario in forte accelerazione. Il titolo è sceso duramente, ma gli utili del secondo trimestre 2026, in uscita oggi dopo la chiusura di mercato, potrebbero rappresentare un catalizzatore capace di rivitalizzare il sentiment degli investitori.

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