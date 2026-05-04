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Il successore di Warren Buffett ha appena lanciato un alert da $397 miliardi

Laura Naka Antonelli

4 Maggio 2026 - 12:55

Un avvertimento che sta mettendo ansia a Wall Street. È l’avvertimento che è stato appena lanciato dal successore di Buffett, Greg Abel.

Il successore di Warren Buffett ha appena lanciato un alert da $397 miliardi

A quanto pare Greg Abel, al timone della conglomerata Berkshire Hathaway dopo le dimissioni dell’investitore leggendario Warren Buffett dalla carica di CEO, vede i mercati, in particolare l’azionario, esattamente come come il suo mentore.

A dimostrarlo è il modo in cui si è mossa Berkshire Hathaway nel primo trimestre del 2026, quando Abel ha preso le redini del colosso, che presenta una capitalizzazione superiore a $1 trilione, e che è diventato, con le sue decisioni di investimento, un faro che illumina le scelte degli investitori di tutto il mondo.

Con Abel al comando, la holding si è fatta notare nei primi tre mesi del 2026, oltre che con le sue scommesse, anche con una cifra ben precisa che, più che riflettere una scelta, sa di un avvertimento da non ignorare. La cifra è di 397 miliardi di dollari. Di cosa si tratta, esattamente? [...]

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