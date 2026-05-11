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Il segnale di allarme sui mercati che nessuno vuole guardare? Il Buffett indicator oltre il 200%

Gerardo Marciano

11 Maggio 2026 - 20:01

Wall Street vola sui massimi mentre petrolio, guerra e tassi spaventano. Rally solido o illusione pericolosa? Il mercato sta mandando un segnale difficile da ignorare.

Il segnale di allarme sui mercati che nessuno vuole guardare? Il Buffett indicator oltre il 200%
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Negli ultimi trenta giorni i mercati azionari hanno fatto qualcosa di straordinario, e non nel senso rassicurante del termine. L’S&P 500 ha oscillato di circa il 15% - quasi il doppio del rendimento medio annuo storico dell’indice, tutto compresso in quattro settimane. Eppure, invece di crollare, Wall Street ha toccato nuovi massimi storici. C’è qualcosa che non quadra, o forse c’è qualcosa che i mercati sanno e che noi fatichiamo ancora a leggere.

Il paradosso è ancora più stridente se si considera lo scenario geopolitico. Una guerra aperta tra Stati Uniti e Iran ha fatto schizzare il petrolio Brent oltre i 115 dollari al barile, lo Stretto di Hormuz - la porta attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale - è parzialmente bloccato, e le banche centrali di mezzo mondo stanno alzando i tassi per combattere un’inflazione che non accenna a cedere. Eppure le aziende americane continuano a pubblicare trimestrali che battono le aspettative degli analisti con una frequenza che rasenta l’imbarazzante. Come è possibile?

La risposta non è semplice, e non è rassicurante per nessuno dei due fronti - né per i tori convinti che sia l’inizio di un superciclo, né per gli orsi che da mesi aspettano il grande crollo. Quello che sta succedendo sui mercati globali è qualcosa di più complesso di un semplice rally o di una semplice bolla. Ed è esattamente per questo che vale la pena capirlo fino in fondo. [...]

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