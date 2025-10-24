Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il nuovo motore hi-tech dell’Asia? È Danang (e si trova in Vietnam)

Federico Giuliani

24 Ottobre 2025 - 06:52

Da Nang, celebre per My Khe Beach e il Dragon Bridge, punta a diventare un hub economico e tecnologico strategico per l’Asia.

Il nuovo motore hi-tech dell’Asia? È Danang (e si trova in Vietnam)

Seguici su

Al momento è conosciuta per My Khe Beach, per la rivista Forbes una delle spiagge bianche più belle del mondo, e per l’iconico Dragon Bridge, un ponte a forma di drago che sputa fuoco e acqua il fine settimana. Nel giro di qualche anno Danang potrebbe però trasformarsi in un hub economico chiave per il Vietnam, per l’Asia e, più in generale, per il commercio internazionale.

Questa città turistica sta letteralmente emergendo come il polo finanziario, hi-tech e commerciale. La conferma più ravvicinata coincide con i piani per la creazione di un centro finanziario internazionale locale che avrà lo scopo di attrarre capitali e finanziamenti per contribuire a soddisfare le ambizioni di Hanoi, desiderosa di raggiungere un obiettivo di crescita del pil a due cifre a partire dal 2026.

“Ci stiamo concentrando sul perfezionamento dell’ecosistema di infrastrutture, connettività e politiche per creare una forte competitività su scala internazionale, nonché un ambiente trasparente, favorevole e attraente per attrarre investitori, in particolare investitori strategici”, ha spiegato Luong Nguyen Minh Triet, presidente del Comitato Popolare di Danang, alla Nikkei Asian Review. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# Intelligenza artificiale
# Semiconduttori
# Vietnam

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 25/10/2025 Comprerai il nuovo BTP Valore?
VOTA ORA

Selezionati per te

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa

Tecnologia

Perché devi disattivare sempre il Wi-Fi sul telefono quando esci di casa
Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

Tecnologia

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

Correlato

Quanto costa Galaxy XR, il nuovo visore economico di Samsung che sfida Apple

Tecnologia

Quanto costa Galaxy XR, il nuovo visore economico di Samsung che sfida Apple