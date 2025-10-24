Il nuovo motore hi-tech dell’Asia? È Danang (e si trova in Vietnam)

Al momento è conosciuta per My Khe Beach, per la rivista Forbes una delle spiagge bianche più belle del mondo, e per l’iconico Dragon Bridge, un ponte a forma di drago che sputa fuoco e acqua il fine settimana. Nel giro di qualche anno Danang potrebbe però trasformarsi in un hub economico chiave per il Vietnam, per l’Asia e, più in generale, per il commercio internazionale.

Questa città turistica sta letteralmente emergendo come il polo finanziario, hi-tech e commerciale. La conferma più ravvicinata coincide con i piani per la creazione di un centro finanziario internazionale locale che avrà lo scopo di attrarre capitali e finanziamenti per contribuire a soddisfare le ambizioni di Hanoi, desiderosa di raggiungere un obiettivo di crescita del pil a due cifre a partire dal 2026.

“Ci stiamo concentrando sul perfezionamento dell’ecosistema di infrastrutture, connettività e politiche per creare una forte competitività su scala internazionale, nonché un ambiente trasparente, favorevole e attraente per attrarre investitori, in particolare investitori strategici”, ha spiegato Luong Nguyen Minh Triet, presidente del Comitato Popolare di Danang, alla Nikkei Asian Review. [...]