Il nuovo BTP ti protegge dall’inflazione (ma nessuno ti spiega i rischi nascosti)

Un nuovo titolo di Stato promette protezione dall’inflazione, esenzione ISEE e vantaggi sulle commissioni. Ma quali sono i reali meccanismi che solo in pochi hanno davvero compreso?
Con l’inflazione italiana che ad aprile 2026 segna un +2,6% su base annua e i prezzi energetici europei in risalita di oltre 20 centesimi al litro nell’arco di un semestre, viene naturale chiedersi se esiste davvero uno strumento che riesca a proteggerti da questa erosione silenziosa del potere d’acquisto senza chiederti nulla in cambio.
Il BTP Italia Sì, il nuovo titolo retail del Ministero dell’Economia, sembrerebbe rispondere a quella domanda con tre vantaggi concreti: una cedola agganciata all’inflazione ISTAT, l’esclusione dal calcolo ISEE fino a €50.000, e zero commissioni in fase di collocamento. Ma quello che appare come un regalo potrebbe nascondere meccanismi che solo pochi hanno realmente compreso.
Il meccanismo nascosto dietro l’inflazione energetica[...]
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