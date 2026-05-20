Si chiama BTP Italia Sì ed è il nuovo Titolo di Stato concepito dal governo Meloni per tornare a corteggiare la platea dei piccoli risparmiatori o investitori retail.

Ad annunciare la grande novità il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) guidato da Giancarlo Giorgetti.

Il BTP Italia Sì è un nuovo Titolo di Stato indicizzato all’inflazione nazionale, che sarà riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail) e collocato, così come le altre emissioni retail, nell’arco di una intera settimana.

L’emissione partirà lunedì 15 giugno 2026, per concludersi venerdì 19 giugno 2026 alle ore 13, salvo chiusura anticipata.

Il Tesoro ha illustrato le caratteristiche di questo nuovo Titolo di Stato, che si differenzia dal BTP Italia ’classico’, in quanto quest’ultimo prevedeva la partecipazione anche degli investitori istituzionali.

Questa emissione è rivolta invece soltanto al pubblico su cui punta da anni la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ovvero quello dei risparmiatori individuali.

Occhio all’ultimo BTP Italia che era stato collocato nel maggio del 2025 e da cui era emerso che proprio il risparmio retail non era decollato, contrariamente alle edizioni rivolte esclusivamente al pubblico dei piccoli risparmiatori: quelle del BTP Valore, emanazione diretta dell’obiettivo della premier Meloni condensato nella ben nota frase “Più Titoli di Stato nelle mani degli italiani”, e la sua versione con rimborso anticipato, che ha visto la luce all’inizio dello scorso anno, ovvero il BTP Più.

Quest’anno, nel marzo del 2026, il Tesoro ha emesso la settima edizione del BTP Valore, raccogliendo più di 16 miliardi di euro, a fronte di più di 522.000 contratti registrati.

La grande sorpresa è arrivata con la revisione al rialzo della serie dei tassi cedolari annui rispetto a quanto precedentemente annunciato.

BTP Italia Sì: Titolo di Stato con cedole semestrali. In attesa tasso fisso minimo, ecco il premio

Di seguito le caratteristiche principali del nuovo Titolo di Stato appena annunciato dal MEF, il BTP Italia Sì:

ll BTP Italia Sì, ha reso noto il MEF, sarà un Titolo di Stato che avrà una durata di 5 anni .

. Le cedole saranno semestrali e saranno legate al tasso di inflazione nazionale, dunque dell’Italia, del periodo.

e saranno legate al tasso di inflazione nazionale, dunque dell’Italia, del periodo. Il tasso fisso minimo garantito sarà comunicato dal MEF venerdì 12 giugno 2026 e potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato.

sarà comunicato dal MEF venerdì 12 giugno 2026 e potrà essere rivisto, ma solo al rialzo, alla chiusura del collocamento, in base alle condizioni di mercato. Previsto come nel caso del BTP Valore un premio finale extra, che sarà pari allo 0,6% del capitale investito, per coloro che avranno acquistato il BTP Italia Sì nei giorni di emissione e lo avranno detenuto sino a scadenza.

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Il MEF di Giorgetti ha aggiunto che le cedole semestrali saranno determinate con un meccanismo semplificato, basato su 2 sole componenti: tasso fisso - garantito anche in caso di deflazione - più tasso di inflazione nazionale rilevato dall’ISTAT nel semestre di riferimento.

“L’importo delle cedole sarà, quindi, calcolato applicando la somma dei due tassi al capitale nominale inizialmente investito”.

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BTP Italia Sì, come si può acquistare il nuovo Titolo di Stato ideato dal MEF

Il Tesoro ha comunicato che i risparmiatori potranno, come sempre, sottoscrivere il nuovo titolo attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente associato a un conto deposito titoli.

L’investimento potrà partire da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto.

Il BTP Italia Sì viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite due banche dealer, Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. e due banche co-dealer, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banco BPM S.p.A.

BTP Italia Sì, prevista tassazione agevolata per tutti i Titoli di Stato pari al 12,5%

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i Titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro complessivamente investiti in Titoli di Stato.

Le comunicazioni ufficiali sulla emissione del nuovo titolo, le FAQ, la scheda informativa e la Nota tecnica per gli operatori saranno rese disponibili sul sito del MEF e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico.

Il MEF ha concluso l’annuncio rendendo noto che per le informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica dedicato [email protected] o rivolgersi alla propria banca.