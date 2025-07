Il mercato si ribella al nuovo partito di Musk. Tesla crolla in Borsa

L’idea di Elon Musk di entrare di nuovo in politica, passando stavolta in poco tempo dalle parole ai fatti, non piace affatto a Wall Street, che torna a punire le azioni Tesla, il colosso delle auto elettriche fondato e guidato dal tycoon.

Tesla, azioni capitolano fino a -7% a Wall Street post annuncio American Party di Musk

Le azioni della Big Tech americana attiva nel settore EV capitolano cedendo più del 7%, prima di ridurre le perdite a una flessione che rimane superiore a -6%.

Tutta “colpa”, se così si può dire, dell’annuncio di Elon Musk, le cui distrazioni e i cui sogni di gloria sono stati pagati più volte dalle azioni del colosso quotato in Borsa.

Non per niente, quando nel mese di maggio Elon ha lasciato il Dipartimento per l’Efficienza governativa (DOGE) - al cui comando era stato messo dal presidente americano Donald Trump, subito dopo l’esito delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti - gli investitori erano tornati a posizionarsi sulle azioni Tesla, accogliendo con favore il segnale della presunta determinazione dell’imprenditore a concentrarsi esclusivamente sul proprio lavoro di CEO del gruppo.

E invece il canto delle sirene della politica ha conquistato ancora Musk che, dopo la fine dell’idillìo con Trump che lo ha portato a mollare Washington, evidentemente nella stessa Washington vuole tornare, magari per sfidare lo stesso presidente americano che, se è salito alla Casa Bianca, lo deve proprio a lui.

Il grande annuncio è arrivato durante il fine settimana con Musk che, dal suo megafono X ex Twitter, ha reso noto che il partito che intende fondare si chiamerà “ American Party ”.

Obiettivo, conquistare “ appena 2 o 3 seggi al Senato e 8-10 alla Camera ”, un numero “sufficiente”, ha spiegato, “per decidere il voto su leggi controverse, assicurandosi che (tali leggi) soddisfino la vera volontà del popolo”.

Una decisione che non sta piacendo affatto a Wall Street, che sta penalizzando le azioni Tesla, come ha spiegato l’analista noto per seguire attentamente il titolo, ovvero Dan Ives, responsabile globale della divisione di ricerca sulla tecnologia di Wedbush Securities.

