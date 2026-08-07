Il FTSE tocca i massimi. Ma allora perché il mercato britannico è in terapia intensiva?

Il mercato azionario britannico, nonostante i recenti massimi storici dell’indice principale, si trova in una condizione critica che rischia di comprometterne la vitalità a lungo termine.

L’intensa attività di fusioni e acquisizioni stia svuotando la piazza londinese di società quotate, mentre la pipeline di nuove quotazioni resta gravemente insufficiente. In questa settimana si sono intensificate le offerte su gruppi del FTSE 250 come Bodycote, specializzata nei trattamenti termici industriali, Harworth Group nel settore immobiliare e la compagnia aerea a corto raggio EasyJet, tutte destinata a lasciare il listino londinese se le operazioni andranno a buon fine. Queste uscite non rappresentano episodi isolati, ma il sintomo di un processo di erosione strutturale che dura da anni.

Il declino della London Stock Exchange

Il numero di società quotate sul mercato principale della London Stock Exchange è crollato da quasi 1.700 nel 2006 a soli 909 a luglio 2026. Nello stesso periodo il capitale raccolto tramite nuove quotazioni è passato da quasi 22 miliardi di sterline a un misero 1,6 miliardi nell’ultimo anno completo. Nella prima metà del 2026 le nuove ammissioni si sono ridotte a una manciata, con un valore complessivo delle operazioni di poco superiore ai 2 miliardi di sterline, mentre le offerte di acquisizione su aziende già quotate hanno superato i 59 miliardi.

Il rapporto tra valore delle offerte di takeover e valore delle nuove quotazioni ha raggiunto livelli di 27 a 1, un dato che rende evidente lo squilibrio. Società storiche e consolidati come Tate & Lyle, Intertek e DCC sono già uscite o stanno per farlo, attratte da capitali privati o da listini esteri, in particolare americani, dove la liquidità e le valutazioni risultano più generose.

Alla base di questa emorragia c’è anche il radicale cambiamento nell’allocazione dei capitali domestici. I fondi pensione britannici, che un tempo destinavano circa un terzo delle loro attività alle azioni nazionali, oggi vi investono meno del 2 per cento. Il passaggio dai piani a prestazione definita a quelli a contribuzione definita, unito a riforme fiscali e a una maggiore avversione al rischio, ha spostato risorse verso obbligazioni e asset internazionali.

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Un mercato senza capitali

Di conseguenza le imprese britanniche trovano sempre più difficile reperire finanziamenti pubblici a casa propria e guardano altrove, sia per le quotazioni iniziali sia per le successive raccolte di capitale. La liquidità giornaliera sul listino londinese si è drasticamente ridotta rispetto ai livelli di due decenni fa, rendendo il mercato meno attraente per gli investitori istituzionali globali.

Il paradosso è evidente: mentre l’indice FTSE 100 tocca nuovi massimi, sostenuto da settori tradizionali come energia, banche e materie prime poco esposti alla recente volatilità tecnologica, la base stessa del mercato si restringe. Un listino più piccolo e meno rappresentativo dell’economia reale perde progressivamente la capacità di finanziare la crescita delle imprese innovative e di offrire agli investitori un’ampia gamma di opportunità.

Non si tratta solo di dimensioni, ma della natura degli attori presenti: quando le società di qualità vengono sistematicamente acquisite e non vengono sostituite da nuove entrate, il mercato rischia di trasformarsi in una sala d’attesa per uscite definitive piuttosto che in un luogo di creazione di valore.