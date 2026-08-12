I rendimenti sui titoli di Stato USA segnalano un cambiamento destinato a restare

Il mercato dei titoli di Stato americani sta vivendo una trasformazione strutturale destinata a lasciare un’impronta duratura sui rendimenti a lungo termine.

Secondo un’analisi degli strategist di Barclays, un cambiamento profondo nella composizione della base di acquirenti dei Treasury statunitensi ha contribuito a spingere i rendimenti dei titoli trentennali verso i massimi pluridecennali, un livello che sembra destinato a consolidarsi piuttosto che a ritirarsi rapidamente.

Chi sta comprando il debito USA?

Negli anni precedenti, una quota rilevante della domanda proveniva da investitori relativamente insensibili al prezzo. La Federal Reserve, attraverso i programmi di quantitative easing, e le banche centrali estere, che detenevano riserve in attività denominate in dollari, assorbivano una porzione significativa delle emissioni. Le partecipazioni ufficiali estere sui Treasury sono scese da circa la metà del mercato nel 2015 a circa il trenta per cento odierno, mentre la banca centrale americana riduce progressivamente il proprio bilancio. Al loro posto sono avanzati acquirenti privati orientati al valore: fondi comuni, fondi del mercato monetario, hedge fund, famiglie e altri investitori privati, la cui quota ha superato il ventisette per cento.

Questi nuovi protagonisti si comportano in modo diverso. Non acquistano in modo automatico o per esigenze di riserva, ma valutano attentamente il rendimento offerto in relazione al rischio di inflazione persistente e all’erosione del potere d’acquisto. Gli analisti Demi Hu e Anshul Pradan sottolineano che, finché le pressioni inflazionistiche resteranno elevate, questi acquirenti “picky” continueranno a esigere una compensazione sempre più generosa per mantenere in portafoglio obbligazioni a lunga scadenza. Il risultato è un premio di termine più elevato e rendimenti che faticano a scendere dai picchi raggiunti.

Come sta cambiando l’offerta del debito?

A complicare ulteriormente il quadro interviene l’offerta. L’emissione netta di debito a cedola detenuto dal settore privato è prevista intorno ai 1.500 miliardi di dollari nel 2026, necessaria per finanziare deficit di bilancio ancora ampi. Senza l’ammortizzatore rappresentato in passato dalla Federal Reserve e dalle banche centrali estere, l’intero peso dell’assorbimento ricade sugli investitori privati, che non esitano a pretendere condizioni più vantaggiose.

Le conseguenze si estendono ben oltre il solo mercato obbligazionario. I rendimenti dei Treasury a trent’anni fungono da riferimento per i tassi dei mutui ipotecari, per il costo del finanziamento delle imprese e, indirettamente, per le valutazioni azionarie. Un ambiente di tassi strutturalmente più elevati può quindi rallentare settori sensibili al credito e aumentare la volatilità, perché gli investitori privati reagiscono con maggiore rapidità ai dati economici, alle letture dell’inflazione e alle decisioni di politica fiscale.

Il rialzo dei rendimenti non è un fenomeno passeggero legato unicamente al ciclo monetario, ma il riflesso di un riequilibrio duraturo tra domanda e offerta. Finché l’inflazione non tornerà stabilmente sotto controllo e finché i deficit continueranno a generare un’offerta abbondante di titoli a lunga scadenza, gli acquirenti orientati al valore manterranno la leva del potere negoziale. I rendimenti ai massimi rischiano così di diventare una caratteristica permanente del panorama finanziario americano, piuttosto che un’anomalia temporanea.