I mercati vedono la recessione e crollano

I mercati fiutano la recessione. Nella seduta di oggi, le borse asiatiche sono scivolate verso la peggior settimana in un mese e mezzo e il petrolio ha sostenuto le perdite, mentre le obbligazioni hanno registrato la loro migliore offerta da settimane, con i dati e gli utili statunitensi che hanno mostrato segni di debolezza.

Il più ampio indice MSCI di azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è ​​sceso dell’1,7% nella settimana fino a oggi, registrando la peggiore performance da quando i timori per la stabilità delle banche hanno impattato sui mercati a metà marzo.

I future Usa sono misti e oscillano, dopo il calo nella seduta di Wall Street di ieri, con forti vendite a fronte di risultati deboli e di trimestrali Usa miste.

Il sentiment torna a essere piuttosto negativo e incerto sulla ripresa economica globale. Perché la recessione è più vicina secondo i mercati?

Mercati affondano: la recessione è davvero certa?

Gli ultimi dati macro Usa hanno mostrato che più americani hanno presentato richieste di sussidi di disoccupazione e l’attività manifatturiera nella regione dell’Atlantico centrale è crollata al livello più basso in quasi tre anni.

Sulla scia di altri segnali che la più grande economia del mondo sta rallentando, questi numeri hanno contribuito a trascinare i futures del greggio Brent, un indicatore per l’attività globale, in calo del 6% per la settimana, il ribasso più netto in circa un mese.

“La tendenza all’aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione mostra chiaramente un rallentamento del mercato del lavoro e gioca con le previsioni di una recessione negli Stati Uniti nel 2023”, ha affermato Tapas Strickland, responsabile dell’economia di mercato della National Australia Bank.

Anche l’indice economico perno degli Stati Uniti, un indicatore della futura attività economica, è sceso al livello più basso da novembre 2020 durante la notte e sta segnalando una recessione a partire dalla metà del 2023.

In questo contesto di indebolimento Usa, si accentua l’incertezza sulla prossima mossa Fed del 3 maggio.

“Se la Fed mantiene la rotta dei rialzi dei tassi, le condizioni finanziarie generali dovrebbero continuare a irrigidirsi, l’economia dovrebbe decelerare verso la recessione e le azioni dovrebbero scendere drasticamente”, ha scritto in una nota Chris Senyek di Wolfe Research. “Il rovescio della medaglia rimane l’arretramento della Fed troppo presto. Tuttavia, se la Fed non riesce a ridurre l’inflazione in modo sostenibile, il danno finale sarà probabilmente molto peggiore tra 12-24 mesi”.

Sul fronte materie prime, il petrolio ha esteso i ribassi dopo essere sceso al massimo in più di un mese giovedì, annullando quasi tutti i guadagni derivanti dal taglio della produzione dell’OPEC+ a vantaggio dei segnali di un rallentamento dell’economia globale. L’oro è stato poco cambiato intorno a $2.000 l’oncia.

Mercati alla prova delle tensioni Usa-Cina

Gli investitori osservano con interesse anche l’escalation di tensione tra le potenze Usa e Cina.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mira a firmare un ordine esecutivo nelle prossime settimane che limiterà gli investimenti in parti chiave dell’economia cinese da parte delle imprese statunitensi, secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg.

“È solo il passo successivo di una lunga serie di tali restrizioni che si aggiunge alla tensione di fondo tra Stati Uniti e Cina, aumenta il costo del commercio e allontana il mondo dal picco della globalizzazione”, ha affermato Sean Callow, di Westpac Banking Corp.

Tuttavia, gli investitori azionari hanno ampiamente ignorato l’impatto delle misure previste da Biden, con gli analisti che affermano che la maggior parte è già preparata per un disaccoppiamento tra le due economie.

“Non credo che le tensioni Usa-Cina siano qualcosa di nuovo per il mercato, ma chiaramente continueranno a essere un ostacolo per gli investitori del mercato azionario”, ha dichiarato Kinger Lau, capo stratega azionario cinese per Goldman Sachs Group Inc. in un’intervista a Bloomberg Television. “Continuiamo a sovraponderare le azioni A nel nostro quadro di allocazione regionale”, ha affermato, riferendosi alle azioni onshore in Cina.